 బంగారం లాంటి న్యూస్‌.. భారీగా తగ్గిందోచ్‌.. | Today Gold And Silver Prices February 12th, 2026 In India Hyderabad And Other Cities, See Cost Details Inside | Sakshi
Today Gold And Silver Prices: బంగారం లాంటి న్యూస్‌.. భారీగా తగ్గిందోచ్‌..

Feb 12 2026 10:21 AM | Updated on Feb 12 2026 10:50 AM

Gold and Silver rates on 12th February 2026 in Telugu states

పసిడి ప్రియులకు బంగారం లాంటి న్యూస్‌. దేశంలో బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గాయి. అంతర్జాతీయ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్‌లో మార్పులు వస్తున్నాయి. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు (Today Gold Rate) ఒడిదొడుకులకు లోనవుతున్నాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు (Today Silver Rate) ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.

 

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

