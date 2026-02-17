 రష్యా డాలర్లలో వ్యాపారం? భారత్‌పై ప్రభావం.. | Russia Currency Shift Dollar Trade Twist Raises Global Indian Economic Stakes | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రష్యా డాలర్లలో వ్యాపారం? భారత్‌పై ప్రభావం..

Feb 17 2026 9:14 AM | Updated on Feb 17 2026 9:19 AM

Russia Currency Shift Dollar Trade Twist Raises Global Indian Economic Stakes

గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా ప్రపంచ వాణిజ్యాన్ని శాసిస్తున్న అమెరికన్ డాలర్ స్థానాన్ని మార్చేందుకు రష్యా చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఇప్పుడు అనూహ్య మలుపు తిరిగాయి. అంతర్జాతీయంగా రష్యా-అమెరికా మధ్య జరుగుతున్న ఈ కరెన్సీ గేమ్ ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను భారీగా ప్రభావితం చేసే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. తాజా పరిణామాలు, కొన్ని మీడియా సంస్థల కథనాల ప్రకారం రష్యా అమెరికా డాలర్లలో వ్యాపారం సాగిస్తుందనే వార్తలొస్తున్నాయి. ఇది అమల్లోకి వస్తే అంతర్జాతీయంగా, భారత్‌పై ఎలాంటి ప్రభావం పడనుందో తెలుసుకుందాం.

డాలర్ వైపు రష్యా మొగ్గు ఎందుకు?

2022లో రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ప్రారంభమైన తర్వాత పశ్చిమ దేశాలు రష్యాను స్విఫ్ట్ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ నుంచి బహిష్కరించాయి. దీంతో రష్యా తన చమురు, గ్యాస్ వ్యాపారాలను డాలర్లకు బదులు రూబుల్స్, యువాన్, రూపాయిల్లోకి మార్చింది. అయితే, 2026 ప్రారంభంలో వచ్చిన కొన్ని రిపోర్టుల ప్రకారం రష్యా తిరిగి అమెరికన్ డాలర్ ఆధారిత చెల్లింపుల వ్యవస్థలోకి రావడానికి ఆసక్తి చూపుతోంది.

ఇందుకు కారణాలు

అమెరికాలో ట్రంప్‌ మరోసారి అధ్యక్షడయ్యాక ట్రంప్‌ అడ్మినిస్ట్రేషన్‌ రష్యాతో ఆర్థిక సంబంధాలను పునరుద్ధరించే దిశగా చర్చలు జరుపుతోంది. ఇంధన రంగాలు, ఖనిజాల వ్యాపారంలో తిరిగి డాలర్లను అనుమతించడం ద్వారా ఆంక్షల నుంచి ఉపశమనం పొందాలని రష్యా భావిస్తోంది. చైనా యువాన్ లేదా ఇతర కరెన్సీల కంటే డాలర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధిక ఆమోదం కలిగి ఉండటం రష్యాకు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో లావాదేవీలను సులభతరం చేస్తుంది. ఇది కూడా రష్యా డాలర్లలో వ్యాపారం కొనసాగించాలనుకోవడానికి ఒక కారణంగా ఉంది.

ప్రపంచ వాణిజ్యంపై ప్రభావం

రష్యా వంటి అతిపెద్ద ఇంధన ఎగుమతిదారు తిరిగి డాలర్ జోన్‌లోకి వస్తే అది ‘డీ-డాలరైజేషన్’ ప్రక్రియకు బ్రేక్ వేస్తుందని మార్కెట్‌ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి. దీని కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా డాలర్ డిమాండ్ మళ్లీ పెరుగుతుంది. ఇది అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊతాన్నిస్తుంది. డాలర్‌కు ప్రత్యామ్నాయంగా సొంత కరెన్సీని తీసుకురావాలనుకుంటున్న బ్రిక్స్ దేశాల ప్రయత్నాలకు ఇది విఘాతం కలిగించవచ్చు. అయితే, చమురు వ్యాపారం తిరిగి డాలర్లలో జరిగితే ధరల్లో అనిశ్చితి తగ్గి గ్లోబల్ మార్కెట్ స్థిరపడే అవకాశం ఉంది.

బంగారం ధరల్లో తగ్గుదల తప్పదా?

ఇప్పటివరకు రష్యా, చైనా వంటి దేశాలు డాలర్లపై ఆధారపడకుండా ఉండటానికి భారీగా బంగారాన్ని నిల్వ చేశాయి. రష్యా తిరిగి డాలర్ల వైపు మళ్లుతుందన్న వార్తలతో బంగారం ధరలు కుప్పకూలే ప్రమాదం ఉంది. రష్యా తన వద్ద ఉన్న బంగారు నిల్వలను మార్కెట్లోకి వదిలి డాలర్లను సేకరించాలని చూస్తే సప్లై పెరిగి ధరలు పడిపోతాయి. నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో డిమాండ్ తగ్గితే భారత్‌లో ప్రస్తుతం రికార్డు స్థాయిలో ఉన్న బంగారం ధరలు గణనీయంగా తగ్గి 10 గ్రాముల బంగారం రూ.1,00,000 కంటే కిందకు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

భారత్‌పై ప్రభావమెంత?

రష్యా-అమెరికా మధ్య మారుతున్న ఈ ఆర్థిక సమీకరణాలు భారతదేశంపై మిశ్రమ ప్రభావాన్ని చూపే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా చమురు దిగుమతుల విషయానికి వస్తే ఇప్పటివరకు రష్యా నుంచి రూపాయిల్లో చమురు కొనుగోలు చేస్తూ భారత్ కొంత లబ్ధి పొందింది. అయితే, రష్యా తిరిగి డాలర్ల వైపు మళ్లితే భారత్‌పై అమెరికా ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. తాజా ట్రేడ్ డీల్స్ ప్రకారం భవిష్యత్తులో భారత్ రష్యా నుంచి చేసే దిగుమతులను తగ్గించి అమెరికా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను పెంచే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

మరోవైపు, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ తిరిగి పట్టు సాధిస్తే అది భారత కరెన్సీ విలువపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా డాలర్ బలపడటం వల్ల రూపాయి విలువ మరింత క్షీణించే ప్రమాదం ఉంది. ఇది దిగుమతుల వ్యయాన్ని పెంచి దేశీయంగా ద్రవ్యోల్బణానికి దారితీయవచ్చు.

ఎగుమతుల రంగానికి ఊరట

ఈ పరిణామం భారత ఎగుమతుల రంగానికి కొంత ఊరటనిచ్చే అవకాశం ఉంది. అమెరికాతో కుదిరే కొత్త వాణిజ్య ఒప్పందాలు, ద్వైపాక్షిక సంబంధాల వల్ల భారతీయ ఫార్మా, ఐటీ రంగాలకు కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. అమెరికా మార్కెట్లలో భారతీయ ఉత్పత్తులకు, సేవలకు మరింత ఆదరణ పెరిగి దీర్ఘకాలంలో మన ఎగుమతుల రంగానికి మేలు చేకూరవచ్చు.

రష్యా తీసుకునే ఈ నిర్ణయం కేవలం ఆర్థికపరమైనది మాత్రమే కాదు, భౌగోళిక రాజకీయ వ్యూహంతో కూడుకున్నది. ఉక్రెయిన్ యుద్ధం వల్ల దెబ్బతిన్న తన ఆర్థిక వ్యవస్థను గట్టెక్కించుకోవడానికి పుతిన్ డాలర్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది. ఇది అధికారికంగా అమలైతే రాబోయే రోజుల్లో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు, పసిడి ధరల్లో మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉందని గమనించాలి.

ఇదీ చదవండి: నకిలీ రెజ్యూమెతో కంపెనీకి కుచ్చుటోపీ

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విశాఖ : సముద్ర తీరాన శౌర్య సింహనాదం (ఫొటోలు)
photo 2

విశాఖపట్నం : ఆర్కే బీచ్‌ ఆధ్యాత్మిక సాగరంగా మారింది (ఫొటోలు)
photo 3

శ్రీశైలంలో కనుల పండువగా మల్లన్న రథోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 4

అల్లు శిరీష్‌, నయనిక వాలెంటైన్స్ డే ఎలా జరుపుకున్నారంటే.. (ఫోటోలు)
photo 5

ఇండియా AI ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ 2026 (ఫోటోలు)

Video

View all
Jada Sravan Kumar Reaction On Chandrababu Budget 2026 27 1
Video_icon

మీ ముగ్గురి నోరు యాసిడ్ తో కడిగినా ఆ కంపు పోదు... బడ్జెట్ పై జడ శ్రవణ్ సెటైర్లు
TDP and BJP Leaders Angry Over Nagababu Behavior 2
Video_icon

నీ పని నువ్వు చూసుకో నాగబాబు తీరుపై టీడీపీ, బీజేపీ నేతల ఆగ్రహం
Mystery Behind Boggula Srinivas Incident 3
Video_icon

చంపేసి కారులో పెట్టి..? ప్రమాదం వెనుక మిస్టరీ
Jada Sravan Kumar Reveals SENSATIONAL Facts About Chandrababu Heritage Ghee Scam 4
Video_icon

లైవ్ లో హెరిటేజ్ నెయ్యిని చూపిస్తూ.. చంద్రబాబు బండారం మొత్తం బట్టబయలు
Court Sentenced Death to Hampi Rape And Murder Case Convicts 5
Video_icon

ఇజ్రాయెల్‌ మహిళపై అత్యాచారం.. ముగ్గురు దోషులకు మరణశిక్ష విధించిన కోర్టు
Advertisement
 