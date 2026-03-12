 సిటీలో ఆటో గ్యాస్‌ బంద్‌ | bengaluru gas cng lpg shortage iran israel war | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సిటీలో ఆటో గ్యాస్‌ బంద్‌

Mar 12 2026 10:12 AM | Updated on Mar 12 2026 10:12 AM

bengaluru gas cng lpg shortage iran israel war

శివాజీనగర( కర్ణాటక): ఇరాన్‌– ఇజ్రాయెల్, అమెరికా దేశాల యుద్ధం, గల్ఫ్‌ దేశాలపై దాడులు వల్ల బెంగళూరులో వంట గ్యాస్, వాహనాలకు సీఎన్‌జీ, ఎల్‌పీజీ కొరత ఏర్పడింది. స్టాక్‌ లేక బుధవారం నగరంలోని పలు ఆటో గ్యాస్‌ బంక్‌లు బంద్‌ అయ్యాయి. బంక్‌లకు మంగళవారం నుంచి సక్రమంగా గ్యాస్‌ సరఫరా కాలేదంటూ యజమానులు మూసివేశారు. శేషాద్రిపురం–గుట్టహళ్లి వద్ద ఉన్న ఆటో గ్యాస్‌ బంక్‌లో నో స్టాక్‌ బోర్డు పెట్టారు. పలుచోట్ల బంకుల్లో ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. 

రెండు రోజుల క్రితం కేజీ గ్యాస్‌ రూ.65 ఉండగా ఇప్పుడు రూ. 80 అయ్యింది. ఓ బంక్‌ మేనేజర్‌ బాబు మాట్లాడుతూ, ఆటో గ్యాస్‌ సక్రమంగా సరఫరా కావడం లేదు. ఎక్కువ ధర పెట్టి కొని విక్రయించే స్తోమత లేదు. కొత్త స్టాక్‌ వచ్చిన తరువాత బంక్‌ను తెరుస్తామని తెలిపారు. ఉపాధికి గండిపడుతోందని డ్రైవర్లు ఆవేదన చెందారు. బెంగళూరులో ప్రముఖ ఆలయాలకు ఇబ్బంది వచ్చింది. ప్రసాదాలు, నైవేద్యాలు వండడానికి రోజుకు కనీసం 1 నుంచి 4 సిలిండర్లు కావాలి. మంగళవారం, శుక్ర, శనివారాల్లో భక్తుల రద్దీ ఎక్కువ. గ్యాస్‌ కొరతతో ఇబ్బందులు పడుతున్నట్లు ఆలయ సిబ్బంది తెలిపారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అడివి శేష్‌ 'డెకాయిట్‌' మూవీ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ లో పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావం..మూతపడుతున్న హోటళ్లు (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ : రాత్రిపూట చార్మినార్‌ వద్ద రంజాన్‌ సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్‌లో వేల్స్‌ మహిళల హాకీ జట్టు సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

అంగరంగ వైభవంగా ఖాద్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి బ్రహ్మ రథోత్సవం (ఫొటోలు)

Video

View all
15 Years Of YSR Congress Party Journey Of YS Jagan 1
Video_icon

పేదల గుండెచప్పుడు.. జగన్ నేతృత్వంలో పార్టీ ప్రయాణం
Iran Attack On Crude Oil Ship At Strait Of Hormuz 2
Video_icon

భారత్ వస్తున్న షిప్ పై ఇరాన్ దాడి
YS Jagan Questions Chandrababu Over Election Promises 3
Video_icon

చంద్రబాబు మార్క్ మోసాలపై వైఎస్ జగన్ ప్రశ్నల వర్షం
Drone Strikes On Dubai Airport Amid Iran-Israel Conflict 4
Video_icon

దుబాయ్ ఎయిర్ పోర్ట్ పై మరోసారి ఇరాన్ డ్రోన్ దాడి
Shooting On Jammu And Kashmir Former CM Farooq Abdullah 5
Video_icon

జమ్మూ కాశ్మీర్ మాజీ సీఎంపై కాల్పులు
Advertisement
 