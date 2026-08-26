సంప్రదాయ కళలకు లగ్జరీ టచ్‌.. (ఫొటోలు)

తండ్రి లేదా తాతలు, ముత్తాతల నుంచి సంక్రమించిన ఆస్తికి సంబంధించి ఒరిజినల్ సేల్ డీడ్ (క్రయపత్రం) లేకపోవడం, చట్టబద్ధమైన విల
...అలా చేస్తే మనమెవరమూ మిగలం సార్!
అనవసరంగా జనానికి ‘ఓటుకు నోటు’ గుర్తు చేస్తున్నామేమోననిపిస్తోంది సార్!
పెరుగుతున్న విద్యుత్ బిల్లులకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఇంటి పైకప్పుపై సోలార్ ప్యానెళ్లను ఏర్పాటు చేసుకోవాలని చాలామంది భావిస్తు
మలయాళ సినిమా అనగానే చాలామందికి థ్రిల్లర్సే గుర్తొస్తాయి. అంతలా ఈ జానర్లో మూవీస్ తీస్తుంటారు.
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'ఉయ్యాలా జంపాలా' సినిమాతో నటిగా మారి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న తెలుగమ్మాయి పునర్నవి.. ఆపై పలు మూవీస్ చేసింది.
అత్యంత శీతలమైన, సుదూర ప్రాంతమైన అంటార్కిటిలో టూర్ గైడ్గా పనిచేయడం చాలా మంది
సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షల ఫలితాల్లో స్నేహబంధం సాధించిన అద్భుత విజయమిది.
సొంతిల్లు ఎవరికైనా జీవిత కల. అదే ప్రాపర్టీ ధరలు ఆకాశాన్నంటే బెంగళూరు లాంటి నగరంలో అయితే..
ఇల్లు అంటే చాలా మందికి జీవితంలో అతిపెద్ద ఆస్తి.
Aug 26 2026 8:39 AM | Updated on Aug 26 2026 8:39 AM
భారతీయ వారసత్వ కళలకు కొత్తరూపం ఇచ్చి మోడ్రన్గా పరిచయం చేసేందుకు నగరంలోని పార్క్ హయత్ వేదికగా ఏర్పాటు చేసిన ‘కాన్షియస్ ఎఫర్ట్ ఇండియా’ లైఫ్స్టైల్ ఎగ్జిబిషన్ నగరవాసులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది.
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