 సంప్రదాయ కళలకు లగ్జరీ టచ్‌.. (ఫొటోలు) | A Luxury Touch to Traditional Artistry Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సంప్రదాయ కళలకు లగ్జరీ టచ్‌.. (ఫొటోలు)

Aug 26 2026 8:39 AM | Updated on Aug 26 2026 8:39 AM

A Luxury Touch to Traditional Artistry Photos1
1/8

భారతీయ వారసత్వ కళలకు కొత్తరూపం ఇచ్చి మోడ్రన్‌గా పరిచయం చేసేందుకు నగరంలోని పార్క్‌ హయత్‌ వేదికగా ఏర్పాటు చేసిన ‘కాన్షియస్‌ ఎఫర్ట్‌ ఇండియా’ లైఫ్‌స్టైల్‌ ఎగ్జిబిషన్‌ నగరవాసులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది.

A Luxury Touch to Traditional Artistry Photos2
2/8

A Luxury Touch to Traditional Artistry Photos3
3/8

A Luxury Touch to Traditional Artistry Photos4
4/8

A Luxury Touch to Traditional Artistry Photos5
5/8

A Luxury Touch to Traditional Artistry Photos6
6/8

A Luxury Touch to Traditional Artistry Photos7
7/8

A Luxury Touch to Traditional Artistry Photos8
8/8

# Tag
Traditional artwork Hyderabad Fashion collection photo gallery Trend designs
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అందాల భామ అదిరిపోయే లుక్ మమితా బైజు..(ఫొటోలు)
photo 2

సైమా 2026 నామినేషన్ వేడుకలో మెరిసిన పాయల్ రాజ్‌పుత్ (ఫొటోలు)
photo 3

ముఖ్య నేతలతో వైఎస్‌ జగన్‌ సమావేశం (ఫొటోలు)
photo 4

ఇరుముడిలో బేబీ నక్షత్ర హైలెట్.. మరి ఈ క్యూట్ అమ్మాయి ఎవరో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 5

‘టాక్సిక్’ మూవీ HD స్టిల్స్‌

Video

View all
Yash Toxic Movie Rates Hike In AP And Telangana 1
Video_icon

టాక్సిక్ హంగామా
Supreme Court Issues Notice To 20 TMC Rebel MPs 2
Video_icon

TMCకి ఇది బిగ్ విక్టరీ
51 New Faces In Narendra Modi New Cabinet In September 3
Video_icon

మోదీ న్యూ కేబినెట్.. BJP కొత్త టీమ్
AE Nookaraju Grandson Riyansh Sensational Comments On Sadiq Khan 4
Video_icon

సాదిక్ పై నూకరాజు మనవడు సంచలన వ్యాఖ్యలు
Private Travel Bus Road Mishap At Kodad 5
Video_icon

కోదాడలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఆరుగురి మృతి
Advertisement