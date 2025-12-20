 బొగ్గు కుంభకోణం: ‘వాట్సాప్’తో స్కెచ్‌ వేశారిలా.. | Codewords WhatsApp Groups Exposed Coal Scam | Sakshi
బొగ్గు కుంభకోణం: ‘వాట్సాప్’తో స్కెచ్‌ వేశారిలా..

Dec 20 2025 11:05 AM | Updated on Dec 20 2025 11:20 AM

Codewords WhatsApp Groups Exposed Coal Scam

రాయ్‌పూర్: ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో దాదాపు రూ. 540 కోట్ల మేర జరిగిన భారీ బొగ్గు కుంభకోణం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ దోపిడీ వెనుక ఉన్న సిండికేట్ సభ్యులు అత్యంత తెలివిగా డిజిటల్ నెట్‌వర్క్‌ను వాడుకున్నట్లు దర్యాప్తు సంస్థలు గుర్తించాయి. ‘బిగ్ బాస్’, ‘జుగ్ను’, ‘టవర్’ వంటి వింత పేర్లతో వాట్సాప్ గ్రూపులు సృష్టించి, అధికారుల కళ్లు గప్పి వసూళ్లకు పాల్పడ్డారు. డబ్బు అందినట్లు సూచించడానికి ‘గిరా’ లేదా ‘ఇన్’ వంటి కోడ్‌వర్డ్స్‌ను వాడటం ఈ సిండికేట్ పక్కా ప్లానింగ్‌కు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది.

ఈ కుంభకోణంలో రాజకీయ ప్రముఖులు, ఉన్నతాధికారుల పాత్రపై విస్తుపోయే నిజాలు బయటపడ్డాయి. మాజీ ముఖ్యమంత్రి భూపేశ్ బాగెల్ డిప్యూటీ సెక్రటరీ సౌమ్య చౌరాసియా ఈ నెట్‌వర్క్‌లో కీలక సూత్రధారిగా ఉన్నట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఆమె ప్రైవేట్ కార్యదర్శి జయచంద్ కోస్లే ద్వారా ఫైళ్లు కదలండంతో పాటు, నగదు వసూళ్లు జరిగినట్లు 1,000 పేజీల ఛార్జిషీట్‌లో అధికారులు పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం (సీఎంఓ) పేరు వాడుకుంటూ అధికార యంత్రాంగాన్ని ఈ సిండికేట్ శాసించిన తీరు చర్చనీయాంశంగా మారింది.

వసూళ్ల కోసం ఈ సిండికేట్ ఒక ప్రత్యేకమైన ‘డబుల్ లెవీ' వ్యవస్థను రూపొందించింది. ‘ఎన్‌డీటీవీ’ పేర్కొన్న కథనం ప్రకారం బొగ్గు రవాణా చేసే వ్యాపారుల నుండి టన్నుకు రూ. 100 చొప్పున వీరంగా అక్రమంగా వసూలు చేసేవారు. ఇందుకోసం ఆన్‌లైన్ పర్మిట్ వ్యవస్థను కాదని, ఆఫ్‌లైన్ పర్మిట్‌లను ప్రవేశపెట్టి వ్యాపారులను బెదిరించినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. వసూలు చేసిన కోట్లాది రూపాయలను సిండికేట్ సభ్యులు పంచుకోవడమే కాకుండా, పెద్ద ఎత్తున స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేయడానికి మళ్లించారు. ప్రస్తుతం ఈ కేసులో ఈడీ (ఈడీ), ఏసీబీ (ఏసీబీ)ముమ్మరంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నాయి. ఇప్పటివరకు సుమారు రూ. 222 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను జప్తు చేయగా, రాను సాహు, సమీర్ విష్ణోయ్ తదితర ఐఏఎస్ అధికారులతో పాటు 15 మందిని అరెస్ట్ చేశారు.

