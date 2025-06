షాకిచ్చిన ట్రంప్‌.. సోషల్‌ మీడియా వివరాలు ఇవ్వకపోతే వీసా రద్దు!

వాషింగ్టన్‌: వీసా అభ్యర్థులకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ భారీ షాకిచ్చారు. వీసా అప్లయి దారులు వారి సోషల్‌ మీడియా అకౌంట్ల వివరాల్ని బహిర్ఘతం చేయాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే సదరు అభ్యర్థుల వీసా క్యాన్సిల్‌ చేసే దిశగా చర్యలకు ఉపక్రమించారు. తద్వారా సోషల్‌ మీడియా అకౌంట్లలో వీసా అప్లయి దారులు ఏ మాత్రం నెగిటీవ్‌ అనిపించినా అలాంటి వారు అమెరికాలోకి అడుగు పెటట్టడం అసాధ్యం అవుతుంది.

ఉదాహారణకు నార్వేకు చెందిన 21ఏళ్ల మాడ్స్‌ మికెల్సెన్‌ అమెరికాలో పర్యాటించాలని అనుకున్నాడు. కానీ మాడ్స్‌ ఫోన్‌లో అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్‌ బట్టతలతో ఉన్న మీమ్‌ ఫొటో ఉంది. అంతే ఆ ఫొటొ దెబ్బకు అమెరికాలో పర్యటించే అవకాశాన్ని కోల్పోయాడు. మాడ్స్‌ తరహాలో భారతీయులు సైతం అమెరికాలో అడుగుపెట్టేందుకు రానున్న రోజుల్లో మరింత గడ్డు పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కోనున్నారు. అందుకు భారత్‌లోని అమెరికా రాయబార కార్యాలయం తీసుకున్న నిర్ణయమే కారణం. ఇంతకి ఆ నిర్ణయం ఏంటని అనుకుంటున్నారా?.

అమెరిక అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ప్రభుత్వం వీసాల మంజూరుపై ఆంక్షల్ని మరింత కఠినతరం చేసింది. వీసాల మంజూరులో పారదర్శకతను పాటిస్తూ వీసా అభ్యర్థుల గుణగణాల్ని పరిశీలిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా అమెరికా కొత్త వీసా నిబంధనల్ని అమల్లోకి తెచ్చింది.

Visa applicants are required to list all social media usernames or handles of every platform they have used from the last 5 years on the DS-160 visa application form. Applicants certify that the information in their visa application is true and correct before they sign and… pic.twitter.com/ZiSewKYNbt

— U.S. Embassy India (@USAndIndia) June 26, 2025