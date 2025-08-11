 రంగారెడ్డి జిల్లా : అంగరంగ వైభవంగా తీజ్ సంబురాలు (ఫొటోలు) | Teej festival is grandly celebrated by women Photos | Sakshi
రంగారెడ్డి జిల్లా : అంగరంగ వైభవంగా తీజ్ సంబురాలు (ఫొటోలు)

Aug 11 2025 9:22 AM | Updated on Aug 11 2025 9:31 AM

Teej festival is grandly celebrated by women Photos1
కడ్తాల్‌ మండల పరిధిలోని కొండ్రిగానిబోడ్‌ తండాలో ఆదివారం నిర్వహించిన తీజ్‌ సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. తొమ్మిదిరోజులుగా తండాకు చెందిన యువతులు నియమ నిష్టలతో ఉపవాస దీక్షలతో మొలకల బుట్టలను సిద్ధం చేశారు.

Teej festival is grandly celebrated by women Photos2
బంజారా సంస్కృతి, సాంప్రదాయాన్ని చాటి చెప్పే పండుగలలో అతి ముఖ్యమైన పండుగ "తీజ్". తీజ్ అనగా గోధుమ మొక్కలు అని అర్థం.

Teej festival is grandly celebrated by women Photos3
చిన్నాపెద్దా తేడా లేకుండా అందరూ తీజ్‌ పండుగ సంబరాల్లో మునిగి తేలుతున్నారు.

Teej festival is grandly celebrated by women Photos4
పెళ్లికాని ఆడపిల్లలు మట్టిలో విత్తనాలు నాటి.. భక్తి శ్రద్ధలతో తొమ్మిది రోజులపాటు ఆరాధిస్తారు.

Teej festival is grandly celebrated by women Photos5
నియమ నిష్టలతో ఉపవాస దీక్ష చేస్తూ ప్రతిరోజూ నీళ్లు పోసి పూజలు చేస్తున్నారు. తొమ్మిది రోజుల తర్వాత మొలకలైన వాటిని నిమజ్జనం చేస్తారు.

Teej festival is grandly celebrated by women Photos6
ఇక ఈ నిమజ్జన వేడుకలను ఆటాపాటలతో యమా సంబురంగా నిర్వహిస్తారు తాండావాసులు.

Teej festival is grandly celebrated by women Photos7
Teej festival is grandly celebrated by women Photos8
Teej festival is grandly celebrated by women Photos9
Teej festival is grandly celebrated by women Photos10
Teej festival is grandly celebrated by women Photos11
Teej festival is grandly celebrated by women Photos12
Teej festival is grandly celebrated by women Photos13
Teej festival is grandly celebrated by women Photos14
Teej festival is grandly celebrated by women Photos15
Teej festival is grandly celebrated by women Photos16
Teej festival is grandly celebrated by women Photos17
Teej festival is grandly celebrated by women Photos18
Teej festival is grandly celebrated by women Photos19
