రంగారెడ్డి జిల్లా : అంగరంగ వైభవంగా తీజ్ సంబురాలు (ఫొటోలు)

1/19
కడ్తాల్ మండల పరిధిలోని కొండ్రిగానిబోడ్ తండాలో ఆదివారం నిర్వహించిన తీజ్ సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. తొమ్మిదిరోజులుగా తండాకు చెందిన యువతులు నియమ నిష్టలతో ఉపవాస దీక్షలతో మొలకల బుట్టలను సిద్ధం చేశారు.
2/19
బంజారా సంస్కృతి, సాంప్రదాయాన్ని చాటి చెప్పే పండుగలలో అతి ముఖ్యమైన పండుగ "తీజ్". తీజ్ అనగా గోధుమ మొక్కలు అని అర్థం.
3/19
చిన్నాపెద్దా తేడా లేకుండా అందరూ తీజ్ పండుగ సంబరాల్లో మునిగి తేలుతున్నారు.
4/19
పెళ్లికాని ఆడపిల్లలు మట్టిలో విత్తనాలు నాటి.. భక్తి శ్రద్ధలతో తొమ్మిది రోజులపాటు ఆరాధిస్తారు.
5/19
నియమ నిష్టలతో ఉపవాస దీక్ష చేస్తూ ప్రతిరోజూ నీళ్లు పోసి పూజలు చేస్తున్నారు. తొమ్మిది రోజుల తర్వాత మొలకలైన వాటిని నిమజ్జనం చేస్తారు.
6/19
ఇక ఈ నిమజ్జన వేడుకలను ఆటాపాటలతో యమా సంబురంగా నిర్వహిస్తారు తాండావాసులు.
7/19
8/19
9/19
10/19
11/19
12/19
13/19
14/19
15/19
16/19
17/19
18/19
19/19