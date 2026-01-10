 మాట నిలబెట్టుకున్న మెగాస్టార్‌.. వరుణవి కోసం.. | Chiranjeevi Gifts Rs 5 Lakh Check to Blind Singer Varunavi | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మాటపై నిలబడ్డ చిరంజీవి.. వరుణవి కోసం..

Jan 10 2026 1:54 PM | Updated on Jan 10 2026 1:54 PM

Chiranjeevi Gifts Rs 5 Lakh Check to Blind Singer Varunavi

చిన్నారి వరుణవి గురించి చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది. సరిగమప లిటిల్‌ ఛాంప్స్‌ అనే సింగింగ్‌ రియాలిటీ షోలో ఈ చిన్నారి పాల్గొంది. పాపకు కళ్లు లేనప్పటికీ.. కమ్మనైన మాటలు, పాటలతో అందరినీ ఫిదా చేస్తుంటుంది. అందుకే తనను అందరూ ఎంతో స్పెషల్‌గా ట్రీట్‌ చేస్తుంటారు. ఎలిమినేషన్‌ అనేది లేకుండా గ్రాండ్‌ ఫినాలే వరకు వరుణవిని తీసుకొచ్చారు.

మాటిచ్చిన మెగాస్టార్‌
ఈ షోకి సుధీర్‌ యాంకర్‌గా వ్యవహరిస్తుండగా దర్శకుడు అనిల్‌ రావిపూడి, పాటల రచయిత అనంత్‌ శ్రీరామ్‌, సింగర్‌ శైలజ జడ్జిలుగా ఉన్నారు. ఇటీవలే అనిల్‌ రావిపూడి.. వరుణవి కోరిక మేరకు ఆమెను చిరంజీవి దగ్గరకు తీసుకెళ్లాడు. ఆ సమయంలో చిన్నారి గాత్రానికి, మాటలకు తెగ మురిసిపోయాడు మెగాస్టార్‌. తనకు ఎటువంటి సహాయం చేయడానికైనా రెడీ అని మాటిచ్చాడు.

మాట నిలబెట్టుకున్న చిరంజీవి
ఇప్పుడా మాటను నిలబెట్టుకున్నాడు. సరిగమప లిటిల్‌ ఛాంప్స్‌ గ్రాండ్‌ ఫినాలేకు చిరంజీవి కూతురు, నిర్మాత సుస్మిత హాజరైంది. మెగాస్టార్‌ పంపించిన రూ.5 లక్షల చెక్కును వరుణవి కుటుంబానికి అందించింది. ఈ డబ్బును వరుణవి పేరుపై ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్‌ చేయబోతున్నట్లు తెలిపింది.

చదవండి: నాచే నాచే కాపీనా? రాజాసాబ్‌కు ఏకంగా చెప్పు చూపించాడా?

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’ మూవీ ప్రెస్‌మీట్‌లో మెరిసిన.. ఆషికా, డింపుల్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

'రాజాసాబ్' గంగాదేవి.. షూటింగ్ జ్ఞాపకాలతో అభిరామి (ఫొటోలు)
photo 3

క్యాండిల్ లైట్ వెలుగులో 'ధురంధర్' బ్యూటీ గ్లామర్ షో (ఫొటోలు)
photo 4

ISPL సీజన్ 3 ఓపెనింగ్ ఈవెంట్ లో రామ్ చరణ్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఏయూ ఇంజనీరింగ్‌ కాలేజ్‌ గ్రౌండ్స్‌లో ‘మహా సంక్రాంతి’ సంబరాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Massive Traffic Jam On Vijayawada Highway At Nandigama 1
Video_icon

ట్రాఫిక్ దెబ్బకు కారు వదిలేసి నడుచుకుంటూ..
TDP Leader Imposes Social Ostracism On Woman In Eluru 2
Video_icon

సనాతన వేషగాళ్ళ పాలనలో మహిళపై టీడీపీ నేత కుల బహిష్కరణ
Prabhas Next Big Sequel Locked 3
Video_icon

మరో బిగ్ సీక్వెల్ కన్ఫర్మ్.. రెబల్ ఫ్యాన్‌కు పండగే..
ONGC Blowout Under Control In Irusumanda 4
Video_icon

కోనసీమ బ్లోఅవుట్.. ఆపరేషన్ సక్సెస్.. ఎట్టకేలకు అదుపులోకి మంటలు
Big Threat to Durandhar Box Office Run 5
Video_icon

బోర్డర్ 2 రిలీజ్... దురంధర్ రికార్డులు బ్రేక్ అవుతాయా?
Advertisement
 