సోమనాథ్‌ ఆలయంలో ప్రధాని మోదీ.. డ్రోన్‌ షో హైలైట్‌

గాంధీనగర్: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ (PM Modi) గుజరాత్లో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా ప్రసిద్ధ శైవ క్షేత్రం సోమనాథ్ ఆలయాన్ని.. మోదీ సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఆలయంలో నిర్వహించిన ఓంకార మంత్ర జపంలో మోదీ పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో భారీ సంఖ్యలో భక్తులు సోమనాథ్ ఆలయం వద్దకు చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా సోమనాథ్ తీరంలో ఏర్పాటు చేసిన అద్భుతమైన డ్రోన్ షోను ఆయన వీక్షించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
కాగా, ప్రధాని మోదీ రేపు(ఆదివారం) ‘సోమనాథ్ స్వాభిమాన్ పర్వ్‘ పేరిట నిర్వహించే భారీ బహిరంగ సభలో పాల్గొని ప్రజలనుద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారు. అలాగే, కచ్, సౌరాష్ట్ర ప్రాంతాల పారిశ్రామికాభివృద్ధికి కీలకంగా మారనున్న ‘వైబ్రెంట్ గుజరాత్’ ప్రాంతీయ సదస్సును ప్రారంభిస్తారు. ఈ సదస్సు స్థానిక పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంతో పాటు ఉపాధి అవకాశాలను మెరుగుపరుస్తుందని భావిస్తున్నారు.
#WATCH | Gujarat | Fireworks illuminate the night sky above Somnath Temple as the 72-hour 'Aum' chanting continues in the background during the ongoing Somnath Swabhiman Parv.
Source: DD pic.twitter.com/bOkFqu5hbG
— ANI (@ANI) January 10, 2026
అంతేకాకుండా మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో భాగంగా అహ్మదాబాద్ మెట్రో రెండో దశను ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించి జాతికి అంకితం చేయనున్నారు. ఇక, జనవరి 12న జర్మన్ ఛాన్సలర్ మెర్జ్తో కలిసి సబర్మతి ఆశ్రమాన్ని సందర్శిస్తారు. అంతర్జాతీయ దౌత్య సంబంధాలను పటిష్టం చేయడంలో భాగంగా ఈ పర్యటన ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. చివరగా, అహ్మదాబాద్లో అత్యంత వేడుకగా జరిగే అంతర్జాతీయ గాలిపటాల ఉత్సవంలో ప్రధాని పాల్గొంటారు.
#WATCH | Gujarat | PM Narendra Modi, Gujarat CM Bhupendra Patel, and Dy CM Harsh Sanghavi attend the drone show being organised as part of the Somnath Swabhiman Parv at the Somnath Temple.
Source: DD pic.twitter.com/aCmBiqEcBB
— ANI (@ANI) January 10, 2026