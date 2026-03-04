‘ఆస్పత్రి మాఫియా’ ఇక లగెత్తాల్సిందే!

ప్రభుత్వ ఖజానాకు కన్నం వేసే అక్రమార్కుల ఆటలకు ఇక కాలం చెల్లింది! పేదల ఆరోగ్యం కోసం కేటాయించిన ఒక్క రూపాయి కూడా పక్కదారి పట్టకుండా ఉండేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అత్యంత శక్తివంతమైన ‘ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్’ (AI) అస్త్రాన్ని ప్రయోగించింది. ఆయుష్మాన్ భారత్లో చోటుచేసుకుంటున్న కోట్లాది రూపాయల క్లెయిమ్ల మోసాలను ‘ఏఐ టెక్నాలజీ’ చిటికెలో కనిపెట్టేస్తోంది. ఆస్పత్రుల అక్రమాలకు అడ్డుకట్ట వేయడమే కాకుండా, డాక్టర్లు ప్రిస్క్రిప్షన్లు టైప్ చేసే శ్రమ లేకుండా.. వారు మాట్లాడితే చాలు డిజిటల్ రిపోర్టులు తయారయ్యే విప్లవాత్మక మార్పునకు శ్రీకారం చుట్టింది. సామాన్యుడికి అందాల్సిన వైద్యం మరింత వేగంగా, నిజాయితీగా అందేందుకు ఈ డిజిటల్ మేధస్సు తోడ్పాటునందిస్తోంది.
నకిలీ క్లెయిమ్లపై ఏఐ ‘సర్జరీ’
దేశవ్యాప్తంగా అమలవుతున్న ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకంలో పారదర్శకతను పెంచేందుకు నేషనల్ హెల్త్ అథారిటీ (NHA) నడుం బిగించింది. ‘నేషనల్ యాంటీ ఫ్రాడ్ యూనిట్’ (NAFU) ద్వారా రంగంలోకి దిగిన ఏఐ ఇంజిన్లు.. ఆస్పత్రులు పంపే ప్రతి క్లెయిమ్ను క్షుణ్ణంగా స్కాన్ చేస్తున్నాయి. అనవసరంగా రోగులను ఆస్పత్రులలో ఉంచుకోవడం, చికిత్స చేయకుండానే బిల్లులు వేయడం లాంటి మోసాలను ఈ వ్యవస్థ ఇట్టే పసిగడుతోంది. ఫలితంగా ప్రభుత్వం కోట్ల రూపాయల ప్రజాధనం దుర్వినియోగం కాకుండా కాపాడగలిగింది.
గంటల్లోనే క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్
గతంలో ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ పరిష్కారానికి 15 నుండి 20 రోజుల సుదీర్ఘ సమయం పట్టేది. కానీ ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పుణ్యమా అని కేవలం రెండు గంటల్లోనే క్లెయిమ్ ప్రక్రియ పూర్తవుతోంది. క్లౌడ్ డేటాను సెకన్లలో విశ్లేషించే ఏఐ, నిబంధనల ప్రకారం ఉన్న బిల్లులను వెంటనే ఆమోదిస్తుంది. అనుమానాస్పదంగా ఉన్న కేసులను మాత్రమే మానవ పర్యవేక్షణకు పంపి తనిఖీ చేయిస్తారు. దీనివల్ల ఆసుపత్రులకు చెల్లింపులు వేగంగా అందుతున్నాయి.
డాక్టర్ల మాటతో ప్రిస్క్రిప్షన్లు రెడీ!
ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులలో ఉండే రద్దీ వల్ల డాక్టర్లు కంప్యూటర్ ముందు కూర్చుని ప్రిస్క్రిప్షన్లు టైప్ చేయడం ఒక పెద్ద సవాలుగా మారింది. దీనికి పరిష్కారంగా ‘వాయిస్-టు-టెక్స్ట్’ (VTT) సాంకేతికతను ప్రవేశపెట్టారు. డాక్టర్ పేషెంట్ను పరీక్షిస్తూ, ఏవైతే సూచనలు చేస్తారో, ఆ మాటలను ఏఐ నేరుగా డిజిటల్ టెక్స్ట్గా మారుస్తుంది. డాక్టర్లు టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండానే, ప్రిస్క్రిప్షన్ ఆటోమేటిక్గా తయారై, హెల్త్ రికార్డుల్లో నిక్షిప్తమవుతుంది.
మెరుగైన చికిత్సకు మార్గం
ఈ ఏఐ టూల్స్ వల్ల వైద్యులకు డాక్యుమెంటేషన్ భారం గణనీయంగా తగ్గనుంది. సాధారణంగా ఒక డాక్టర్ తన సమయాన్ని రిపోర్టులు రాయడానికే ఎక్కువ కేటాయించాల్సి వచ్చేది. అయితే వాయిస్-టు-టెక్స్ట్ విధానం వల్ల ఆ సమయం ఆదా అవుతుంది. ఫలితంగా డాక్టర్లు రోగుల సమస్యలను మరింత ఓపిగ్గా వినేందుకు, మెరుగైన చికిత్స అందించేందుకు అవకాశం కలుగుతుందని వైద్యశాఖ అధికారులు భావిస్తున్నారు.
డేటా భద్రతతో కూడిన ప్లాట్ఫామ్
ఈ వినూత్న మార్పులను నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ సెంటర్ (NIC) అభివృద్ధి చేసిన ‘ఈ-హాస్పిటల్’ ప్లాట్ఫామ్లో అనుసంధానించారు. క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో సమాచారం అంతా భద్రంగా ఉండటమే కాకుండా, ఏ రాష్ట్రం నుంచైనా డేటాను విశ్లేషించే వీలుంటుంది. ఈ ఏడాది జనవరి 19 నుంచి పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వచ్చిన ఈ వ్యవస్థను ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని రాష్ట్రాలకు విస్తరిస్తున్నారు.
వైద్య రంగంలో డిజిటల్ భవిష్యత్తు
ఇటీవలి ‘ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ 2026’లో ప్రదర్శించిన ఈ సాంకేతికతలు ఆరోగ్య రంగంలో ఒక కొత్త శకానికి నాంది పలికాయి. టెక్నాలజీ సాయంతో అక్రమాలను అరికట్టడమే కాకుండా, సామాన్యుడికి వేగవంతమైన వైద్య సేవలు అందించడమే ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. మానవ తప్పిదాలకు తావులేకుండా, యంత్రాల సాయంతో సాగుతున్న ఈ డిజిటల్ హెల్త్ విప్లవం భవిష్యత్తులో మరిన్ని అద్భుతాలు సృష్టించనున్నదనడంలో సందేహం లేదు.
