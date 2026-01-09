 వెన్నుపోటు ఆయనకు వెన్నతో పెట్టిన విద్య.. నాడు మామకు.. నేడు సీమకు | Sakshi Cartoon Andhra Pradesh 09-01-2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వెన్నుపోటు ఆయనకు వెన్నతో పెట్టిన విద్య.. నాడు మామకు.. నేడు సీమకు

Jan 9 2026 5:23 AM | Updated on Jan 9 2026 5:23 AM

Sakshi Cartoon Andhra Pradesh 09-01-2026

వెన్నుపోటు ఆయనకు వెన్నతో పెట్టిన విద్య.. నాడు మామకు.. నేడు సీమకు   

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'అనగనగా ఒక రాజు'లో మీనాక్షి చౌదరి.. ట్రెండింగ్‌లో ఫోటోలు
photo 2

'అనగనగా ఒక రాజు' ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌లో సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న బ్రహ్మానందం, మంగ్లీ (ఫోటోలు)
photo 4

చంద్రబాబుది విలన్‌ క్యారెక్టర్‌.. ఆధారాలతో ఏకిపారేసిన వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

కన్నడ 'మార్క్'తో సెన్సేషన్..క్వీన్‌ ఆఫ్‌ ‘మార్క్‌’గా దీప్శిఖ చంద్రన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Supreme Court Sensational Verdict On Anti Corruption Act 1
Video_icon

అవినీతి నిరోధక చట్టం కేసులపై సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు
Ministers Seethakka And Konda Surekha Meet KCR 2
Video_icon

మేడారం జాతరకు కేసీఆర్‌ను ఆహ్వానించిన మంత్రులు
TDP Goons ATTACK on YSRCP Leader Sheikh Nabin 3
Video_icon

YSRCP తరపున తిరిగితే చంపేస్తాం
Sankranti Effect MASSIVE Rush at Bus Stands and Railway Stations 4
Video_icon

సంక్రాంతి ఎఫెక్ట్.. ప్రయాణికులతో కిక్కిరిసిన బస్టాండ్లు, రైల్వే స్టేషన్లు
Task Force Police Arrests Fake Ayurvedic Medicine Mafia In Visakha 5
Video_icon

Visakha: నకిలీ ఆయుర్వేద మెడిసిన్ ముఠా అరెస్ట్
Advertisement
 