 మీరేం కంగారు పడకండి సార్‌! తిరుపతిలో 6, కాశిబుగ్గలో 9, సింహాచలంలో 10 మంది చనిపోతేనే మనబాబుగారు రాజీనామా మాట ఎత్తలేదు!! | Sakshi Cartoon Andhra Pradesh 21-02-2026 | Sakshi
మీరేం కంగారు పడకండి సార్‌! తిరుపతిలో 6, కాశిబుగ్గలో 9, సింహాచలంలో 10 మంది చనిపోతేనే మనబాబుగారు రాజీనామా మాట ఎత్తలేదు!!

Feb 21 2026 4:13 AM | Updated on Feb 21 2026 4:13 AM

Sakshi Cartoon Andhra Pradesh 21-02-2026

మీరేం కంగారు పడకండి సార్‌! తిరుపతిలో 6, కాశిబుగ్గలో 9, సింహాచలంలో 10 మంది చనిపోతేనే మనబాబుగారు రాజీనామా మాట ఎత్తలేదు!!

 

