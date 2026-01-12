 పతంగులు ఎగురవేసిన ప్రధాని మోదీ, జర్మనీ ఛాన్సలర్ మెర్జ్ (ఫోటోలు) | PM Modi kicks off International Kite Festival Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పతంగులు ఎగురవేసిన ప్రధాని మోదీ, జర్మనీ ఛాన్సలర్ మెర్జ్ (ఫోటోలు)

Jan 12 2026 1:18 PM | Updated on Jan 12 2026 1:18 PM

PM Modi kicks off International Kite Festival Photos1
1/9

గుజరాత్‌లోని అహ్మదాబాద్‌లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సోమవారం (12-01-2026) అంతర్జాతీయ కైట్‌ ఫెస్టివల్‌ను ప్రారంభించారు. ఈ వేడుకలో జర్మనీ ఛాన్సలర్ ఫ్రెడరిక్ మెర్జ్ కూడా పాల్గొన్నారు.

PM Modi kicks off International Kite Festival Photos2
2/9

PM Modi kicks off International Kite Festival Photos3
3/9

PM Modi kicks off International Kite Festival Photos4
4/9

PM Modi kicks off International Kite Festival Photos5
5/9

PM Modi kicks off International Kite Festival Photos6
6/9

PM Modi kicks off International Kite Festival Photos7
7/9

PM Modi kicks off International Kite Festival Photos8
8/9

PM Modi kicks off International Kite Festival Photos9
9/9

# Tag
prime minister Narendra Modi kicks off Kite Festival Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పతంగులు ఎగురవేసిన ప్రధాని మోదీ, జర్మనీ ఛాన్సలర్ మెర్జ్ (ఫోటోలు)

photo 2

పెళ్లి తర్వాత మరింత కళగా సమంత (ఫోటోలు)
photo 3

బుల్లితెర నటులు 'ఇంద్రనీల్, మేఘన'ల గృహప్రవేశం (ఫోటోలు)
photo 4

‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’ మూవీ ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

భార్య బర్త్‌డే సెలబ్రేట్‌ చేసిన నితిన్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Kasibugga Venkateswara Swamy Temple Hundi Robbery 1
Video_icon

కాశీబుగ్గ వెంకటేశ్వర ఆలయంలో చోరీ
CP Sajjanar Alert to Citizens For Sankranti Festival Over Patang Thread 2
Video_icon

CP Sajjanar: చైనీస్ మాంజ చాలా ప్రమాధకరం
Crucial Questions For Vijay During CBI Investigation 3
Video_icon

విజయ్ ను సీబీఐ అడగబోయే ప్రశ్నలివే..!
YSRCP Devineni Avinash Mass Warning to Chandrababu Over Development Works 4
Video_icon

Devineni : YSRCP మీద ఏడవడం తప్ప.. జగన్‌ను చూసి బుద్ది తెచ్చుకో బాబు
Municipal Elections Heat In Telangana Congress 5
Video_icon

మున్సిపల్ హీట్.. కాంగ్రెస్,బీఆర్ఎస్, బీజేపీ ఫుల్ ఫోకస్
Advertisement