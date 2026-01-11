 భారత్‌లో జపాన్‌ ‘స్లీపింగ్ పాడ్స్’.. క్యూ కడుతున్న జనం | Japan Style Sleeping pods Arrive in India | Sakshi
భారత్‌లో జపాన్‌ 'స్లీపింగ్ పాడ్స్'.. క్యూ కడుతున్న జనం

Jan 11 2026 10:04 AM | Updated on Jan 11 2026 11:00 AM

Japan Style Sleeping pods Arrive in India

గత కొన్నేళ్లుగా భారతదేశంలోని పర్యాటకుల అభిరుచులు మారుతున్నాయి. తక్కువ బడ్జెట్‌లో విలాసవంతమైన, సురక్షితమైన బస కోసం వెతికే వారి సంఖ్య అంతకంతకూ పెరుగుతోంది. ఇటువంటి వారికి ‘క్యాప్సూల్ హోటల్స్’, ‘స్లీపింగ్ పాడ్స్’ సరికొత్త చిరునామాగా మారుతున్నాయి. ఈ నేపధ్యంలో దేశంలో స్లీపింగ్ పాడ్స్ విస్తృతి, వాటి ధరలు, ప్రత్యేకతలపై సమగ్ర కథనం..

నగరాల్లో క్యాప్సూల్ హోటల్స్
జపాన్‌లో పుట్టిన ఈ ‘క్యాప్సూల్’,‘పాడ్’ హోటల్ సంస్కృతి ఇప్పుడు దేశంలోని మెట్రో నగరాల్లో వేగంగా విస్తరిస్తోంది. ముఖ్యంగా సోలో ట్రావెలర్స్ (ఒంటరి ప్రయాణికులు), ఐటీ ఉద్యోగులు, బిజినెస్ పర్యటనలకు వచ్చే వారు వీటిపై  అమితమైన ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. తక్కువ స్థలంలో అధిక సౌకర్యాలను అందించే ఈ టెక్నాలజీ, భారతీయ పర్యాటక రంగంలో వినూత్న మార్పులకు శ్రీకారం చుడుతోంది.

ముంబై రైల్వే స్టేషన్‌లో తొలి ప్రయోగం
భారతదేశంలో ఈ తరహా ఆధునిక బస సౌకర్యం తొలుత ముంబై సెంట్రల్ రైల్వే స్టేషన్‌లో ప్రారంభమైంది. భారతీయ రైల్వే (ఐఆర్‌సీటీసీ) సహకారంతో ఏర్పాటు చేసిన ఈ పాడ్ హోటల్ ప్రయాణికుల నుంచి విశేష ఆదరణ పొందింది. రైలు ప్రయాణికులు గంటల తరబడి వెయిటింగ్ రూముల్లో వేచి ఉండనవసరం లేకుండా, తక్కువ ధరలోనే ఏసీ సౌకర్యంతో కూడిన ఈ చిన్న గదులలో విశ్రాంతి తీసుకునే వెసులుబాటు కలిగింది.

కొచ్చిలో ఫ్యూచరిస్టిక్ ‘కొచ్చి పాడ్స్’
కేరళలోని కొచ్చి నగరంలో ఎర్నాకులం సౌత్ రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో ‘కొచ్చి పాడ్స్’ ప్రారంభమయ్యాయి. దాదాపు 10 వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ హోటల్, అంతరిక్ష నౌకను తలపించేలా రూపొందించారు. షానాజ్ సలావుద్దీన్ అనే పారిశ్రామికవేత్త నేతృత్వంలో తిరువనంతపురం తర్వాత కొచ్చిలో ఈ సరికొత్త సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.

దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి?
ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ముంబై, బెంగళూరు, తిరువనంతపురం, కొచ్చి తదితర నగరాల్లో ఈ సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రధానంగా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాలు, బిజీగా ఉండే రైల్వే స్టేషన్ల పరిసరాల్లో వీటిని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. రానున్న రోజుల్లో హైదరాబాద్, ఢిల్లీ, చెన్నై తదితర నగరాల్లో కూడా వీటి సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది.

పాడ్ హోటల్స్‌లో ప్రత్యేక సౌకర్యాలు
ఈ స్లీపింగ్ పాడ్స్ చిన్నవిగా కనిపించినా, ఇందులో అత్యాధునిక సౌకర్యాలు ఉంటాయి. వైఫై, క్లైమేట్ కంట్రోల్ (ఏసీ), రీడింగ్ లైట్స్, యూఎస్‌బీ ఛార్జింగ్ పోర్ట్స్, పవర్ సాకెట్లు, చిన్న వానిటీ మిర్రర్  మొదలైనవి ప్రతి పాడ్‌లోనూ  ఉంటాయి. భద్రత కోసం కార్డ్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ ఉంటుంది. అలాగే లగేజీ కోసం ప్రత్యేకంగా లాకర్లు, వాష్ రూమ్స్ కామన్‌గా అందుబాటులో ఉంటాయి.

గోప్యత, భద్రతకు పెద్దపీట
ఈ హోటళ్లలో ముఖ్యంగా మహిళా ప్రయాణికుల భద్రతకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత  ఉంటుంది. పురుషులు, మహిళలు, ఫ్యామిలీల కోసం వేర్వేరు ఫ్లోర్లను కేటాయిస్తున్నారు. ఇది సోలో మహిళా ప్రయాణికులకు సురక్షితమైన అనుభూతిని అందిస్తుంది. హోటల్ మొత్తం సీసీటీవీ సర్వైలెన్స్‌లో ఉండటం ఎంతో భద్రతను కల్పిస్తుంది.

సామాన్యులకు అందుబాటులో..
సాధారణంగా హోటళ్లలో ఒక రోజుకు చెల్లించే రూ. 2,000 నుండి రూ. 5,000 ఖర్చుతో పోలిస్తే, పాడ్ హోటల్స్ చాలా చౌక అని చెప్పుకోవచ్చు. కొచ్చి పాడ్స్ లాంటి చోట్ల నాలుగు గంటల బసకు కేవలం రూ. 499 నుండే ధరలు ప్రారంభమవుతున్నాయి. 12 గంటలు లేదా 24 గంటల ప్యాకేజీలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ‘పే యాజ్ యూ స్టే’ (ఉన్నంత సమయానికే చెల్లించండి) అనే విధానం ప్రయాణికులకు ఆర్థికంగా కలిసొచ్చే అంశంగా మారింది.

పర్యాటక రంగంలో సరికొత్త మలుపు
మారిన కాలానికి అనుగుణంగా ప్రయాణికులు సౌలభ్యాన్ని, టెక్నాలజీని కోరుకుంటున్నారు. భారీ హోటల్ బిల్లులు కట్టలేని వారికి, కేవలం కొద్దిసేపు ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలనుకునే వారికి ఈ జపనీస్ స్టైల్ స్లీపింగ్ పాడ్స్ ఒక వరంలా పరిణమించాయి. తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన ఈ డిజిటల్ బస సౌకర్యం భవిష్యత్తులో  దేశంలోని నగరాలన్నింటికీ విస్తరించే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.

