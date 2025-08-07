 VoteChori: ఓట్‌చోరీపై రాహుల్‌ గాంధీ సంచలన ప్రెస్‌మీట్‌ | Rahul Gandhi Vote Chori Press Meet Highlights | Sakshi
VoteChori: ఓట్‌చోరీపై రాహుల్‌ గాంధీ సంచలన ప్రెస్‌మీట్‌

Aug 7 2025 2:02 PM | Updated on Aug 7 2025 2:23 PM

Rahul Gandhi Vote Chori Press Meet Highlights

న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంపై కాంగ్రెస్‌ ఎంపీ, లోక్‌సభలో విపక్ష నేత రాహుల్‌ గాంధీ సంచలన ఆరోపణలకు దిగారు. మహరాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఈసీ అక్రమాలకు పాల్పడిందని, బీజేపీ కోసం ఈసీ ఓట్లను చోరీ చేస్తోందంటూ ఆరోపించారాయన. ఓట్‌ చోరీ పేరిట గురువారం ఢిల్లీ ఇందిరా భవన్‌లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతున్నారు. 

బీజేపీ కోసం ఈసీ ఓట్ల చోరీకి పాల్పడుతోందని ఆరోపించిన ఆయన.. దాన్ని రుజువు చేసేందుకు తమ వద్ద అణు బాంబు లాంటి ఆధారాలున్నాయని ఇంతకు ముందు ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. 


రాహుల్‌ గాంధీ సంచలన ప్రెస్‌మీట్‌.. హైలైట్స్‌

అలాంటి ఓట్లు వేలల్లోనే..

  • బీహార్‌ ఓట్ల తొలగింపుపై ఈసీ సమాధానం చెప్పాలి
  • కర్ణాటకలోనూ అక్రమాలు జరిగాయి
  • ఒకే పేరు, ఒకే పొటో, ఒకే అడ్రస్‌ ఉన్న వ్యక్తికి వేర్వేరు రాష్ట్రాల్లో ఓటు హక్కు ఉంది
  • ఇలాంటి ఓట్లు వేలల్లో ఉన్నాయి
  • ఇంటి నెంబర్‌ 0తోనూ వందల ఓట్లు ఉన్నాయి
  • సింగిల్‌ బెడ్రూల్‌ ఇంటికి 48 ఓట్లు ఉన్నాయి
  • ఈసీకి వ్యతిరేకంగా మా దగ్గర ఆటంబాంబ్‌ లాంటి ఆధారాలున్నాయి

మహారాష్ట్ర ఫలితాలపైనా అనుమానాలు

  • మహారాష్ట్ర ఎన్నికల ఫలితాలపై అనుమానాలు ఉన్నాయి
  • మహరాష్ట్ర ఎన్నికల్లో ఈసీ అక్రమాలకు పాల్పడింది
  • జనాభా కంటే ఓట్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి
  • పోలింగ్‌నాడు సాయంత్రం 5 గంటల తర్వాత మహారాష్ట్రలో భారీగా ఓటింగ్‌ జరిగింది
  • పోలింగ్‌ కేంద్రాల్లో జనం లేరు.. అయినా ఎలా సాధ్యమైంది?
  • మహారాష్ట్ర ఓటర్‌ జాబితాలో ఫేక్‌ ఓటర్లను చేర్చారా?
  • కాంగ్రెస్‌ ప్రశ్నలకు ఈసీ సరైన సమాధానాలు ఇవ్వడం లేదు
  • ఈసీకి వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్‌ వద్ద ఆటం బాంబ్‌ లాంటి ఆధారాలు ఉన్నాయి

అంచనాలకు అందని ఫలితాలు.. ఎలా?

  • బీహార్‌లో లక్షల మంది ఓటర్లను తొలగించారు.
  • ఈవీఎంలతో ఎన్నికల నిర్వహణపై అనుమానాలు ఉన్నాయి
  • ఇటీవల జరిగిన రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికల ఫలితాలపై అధ్యయనం చేశాం
  • హర్యానా, మధ్యప్రదేశ్‌లో అంచనాలకు భిన్నంగా ఫలితాలు వచ్చాయి
  • మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికలపైనా అనుమానాలు ఉన్నాయి
  • ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత ఉన్న చోట కూడా బీజేపీకి మాత్రమే ఇమ్యూనిటీ వస్తోంది
  • ఎగ్జిట్‌ పోల్స్‌ అంచనాలు కూడా తప్పుతున్నాయి
  • అంచనాలకు అందని ఫలితాలు వస్తున్నాయి
  • కాంగ్రెస్‌ ప్రశ్నలకు ఈసీ సరైన సమాధానాలు ఇవ్వడం లేదు

బీహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఆ రాష్ట్రంలో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియ చేపట్టిన సంగతి తెలిసిందే. అనంతరం ముసాయిదా ఓటరు జాబితాను ఈసీ విడుదల చేసింది. అయితే, ఈ ప్రక్రియను ముందు నుంచీ వ్యతిరేకిస్తోన్న కాంగ్రెస్‌ ఎంపీ రాహుల్‌ గాంధీ తీవ్ర వ్యాఖ్యలే చేశారు. 

రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి ఓట్ల చౌర్యం జరుగుతోందని మేం ఎప్పటినుంచో అనుమానిస్తున్నాం. మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్రతో పాటు లోక్‌సభలో ఎన్నికల్లోనూ అక్రమాలు జరిగాయి. ఓటరు సవరణ చేపట్టి కోట్లాది మంది కొత్త ఓటర్లను అదనంగా చేరుస్తున్నారు. దీనిపై మరింత లోతుగా అధ్యయనం చేస్తే.. ఈసీ గురించి బయటపడింది. ఆరు నెలల పాటు మేం సొంతంగా దర్యాప్తు జరిపి ఆటమ్‌ బాంబు లాంటి ఆధారాలను గుర్తించాం. ఆ బాంబు పేలిన రోజు ఎన్నికల సంఘం దాక్కోవడానికి అవకాశమే ఉండదు 

ఇది దేశ ద్రోహం కంటే తక్కువేం కాదు. దేశ ప్రయోజనాలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్న ఏ ఒక్కరినీ మేం వదిలిపెట్టేది లేదు. అధికారులు రిటైర్‌ అయినా.. ఎక్కడ దాక్కొన్నా మేం కనిపెడతాం అని హెచ్చరించారాయన. అయితే ఈ ఆరోపణలను ఈసీ తీవ్రంగా ఖండిస్తోంది.

