 తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో శాస్త్రోక్తంగా కోయిల్‌ ఆళ్వార్‌ తిరుమంజనం | Koil Alwar Thirumanjanam performed according to tradition at the Tirumala Sri Vari temple | Sakshi
తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో శాస్త్రోక్తంగా కోయిల్‌ ఆళ్వార్‌ తిరుమంజనం

Dec 23 2025 3:17 PM | Updated on Dec 23 2025 3:17 PM

తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో డిసెంబర్ 30వ తేదీన వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినాన్ని పుర‌స్క‌రించుకుని..

మంగళవారం కోయిల్‌ ఆళ్వార్‌ తిరుమంజనం శాస్త్రోక్తంగా జ‌రిగింది.

