 ఇది అసలు నిజం.. వైఎస్‌ జగన్‌ సంచలన ట్వీట్‌ | Ys Jagan Tweet On Lies Of Tdp And Janasena | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇది అసలు నిజం.. వైఎస్‌ జగన్‌ సంచలన ట్వీట్‌

Dec 23 2025 8:13 PM | Updated on Dec 23 2025 9:54 PM

Ys Jagan Tweet On Lies Of Tdp And Janasena

సాక్షి, తాడేపల్లి: టీడీపీ, జనసేన అబద్ధాల దుష్ప్రచారాన్ని ఎక్స్‌ వేదికగా వైఎస్సార్‌సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి బట్టబయలు చేశారు. టీడీపీ, జనసేన అసత్య ప్రచారాన్ని మరోసారి ఆయన ఎండగట్టారు. వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వంపై కూటమి సర్కార్‌ చేస్తోన్న తప్పుడు ప్రచారాన్ని వైఎస్‌ జగన్‌ బయటపెట్టారు. ఆర్‌బీఐ గణాంకాలను చూపుతూ కూటమి ప్రభుత్వానికి వైఎస్‌ జగన్‌ సూటి ప్రశ్నలు వేశారు.

‘‘వైఎస్సార్‌సీపీ హయాంలో ఏపీ బ్రాండ్‌ దెబ్బతిందంటూ తప్పుడు ప్రచారం చేశారు. అదే నిజమైతే ఆర్‌బీఐ విడుదల చేసిన గణాంకాలు భిన్నంగా ఎందుకున్నాయి?. ఆర్‌బీఐ గణాంకాలు చూస్తే వైఎస్సార్‌సీపీ పనితీరు ఏంటో తెలుస్తుంది.

..2019-24 మధ్య ఉత్పత్తి రంగంలో ఏపీ దక్షిణ భారత్‌లో నెం.1. యావత్‌ దేశంలోనే ఐదో  స్థానంలో నిలిచింది. 2019-24 మధ్య ఏపీ పారిశ్రామిక రంగంలో పురోగతి. దక్షిణ భారత్‌లో నెం.1, యావత్‌ దేశంలో 8వ స్థానం. మరి దీన్ని బ్రాండ్‌ ఏపీ నాశనం అంటారా?. లేక సమర్థవంతమైన నాయకత్వం ద్వారా రాష్ట్రం ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందింది అంటారా? సత్యమేవ జయతే‘‘ అంటూ వైఎస్‌ జగన్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గ్రాండ్‌గా కోలీవుడ్ స్టార్‌ కమెడియన్‌ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

వైఎస్ జగన్‌ ప్రజాదర్బార్‌: సమస్యలు వింటూ.. భరోసా కల్పిస్తూ.. (ఫొటోలు)
photo 3

నా సూపర్‌స్టార్‌: భార్యకు సంజూ శాంసన్‌ విషెస్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ప్రముఖ సినీతారలు (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో శాస్త్రోక్తంగా కోయిల్‌ ఆళ్వార్‌ తిరుమంజనం

Video

View all
YSRCP Karumuri Venkat Reddy Truth On Chandrababu Case Closures 1
Video_icon

మోడీతో బిగ్ థ్రెట్.. మళ్ళీ జైలుకు చంద్రబాబు..!కారుమూరి షాకింగ్ నిజాలు
Ajitha Agnel Stops Vijay Thalapathys Car At Chennai Party Office 2
Video_icon

విజయ్ కారును అడ్డుకున్న TVK మహిళా నేత
Special Punishment To Rowdy Sheeter Pandu 3
Video_icon

రౌడీ షీటర్ పండుకు స్పెషల్ ట్రీట్ మెంట్
Hindu Familys House Set On Fire In Bangladesh 4
Video_icon

తగలబడుతున్న బంగ్లాదేశ్.. హిందువుల ఇంటికి నిప్పు
Singer Chinmayi Slams Actor Shivaji For Shocking Comments On Heroines Dress 5
Video_icon

నువ్వు బొట్టు, మెట్టెలు పెట్టుకొని తిరుగు! శివాజీకి చిన్మయి కౌంటర్
Advertisement
 