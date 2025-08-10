 Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 10-17) | Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 10-17)

Aug 10 2025 5:24 PM | Updated on Aug 10 2025 5:52 PM

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery1
1/37

(ఫొటో : వీరేశ్‌, అనంతపురం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery2
2/37

(ఫొటో : వీరేశ్‌, అనంతపురం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery3
3/37

(ఫొటో : వీరేశ్‌, అనంతపురం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery4
4/37

(ఫొటో : వీరేశ్‌, అనంతపురం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery5
5/37

(ఫొటో : వీరేశ్‌, అనంతపురం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery6
6/37

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery7
7/37

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery8
8/37

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery9
9/37

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery10
10/37

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery11
11/37

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery12
12/37

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery13
13/37

(ఫోటో:శైలేందర్‌రెడ్డి,కరీంనగర్)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery14
14/37

(ఫోటో:శైలేందర్‌రెడ్డి,కరీంనగర్)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery15
15/37

(ఫోటో:శైలేందర్‌రెడ్డి,కరీంనగర్)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery16
16/37

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery17
17/37

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery18
18/37

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery19
19/37

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery20
20/37

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery21
21/37

(ఫోటో: బి.రాజ్‌కుమార్‌, నిజమాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery22
22/37

(ఫోటో: బి.రాజ్‌కుమార్‌, నిజమాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery23
23/37

(ఫోటో: జయశంకర్, శ్రీకాకుళం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery24
24/37

(ఫోటో: జయశంకర్, శ్రీకాకుళం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery25
25/37

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery26
26/37

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery27
27/37

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery28
28/37

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery29
29/37

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery30
30/37

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery31
31/37

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery32
32/37

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery33
33/37

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery34
34/37

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery35
35/37

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery36
36/37

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery37
37/37

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

# Tag
Best Photos Of The Week Sakshi Photos Telangana Andhra Pradesh photo gallery
Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 10-17)
photo 2

అరుణాచలంలో సురేఖవాణి కూతురు సుప్రీత ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు)
photo 3

అతిలోక సుందరిలా జాన్వీ కపూర్ ర్యాంప్ వాక్.. మనసు దోచేసే అందం (ఫొటోలు)
photo 4

ఫిలింఫేర్‌ అవార్డ్స్..మెరిసిన అందాల భామలు (ఫొటోలు)
photo 5

సూర్య సేతుపతి ‘ఫీనిక్స్‌’ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP MP YS Avinash Reddy Press Meet 1
Video_icon

పులివెందులలో హింస రాజేస్తున్నారు: వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి
YSRCP Leaders Complaint Against Chandrababu Govt 2
Video_icon

టీడీపీ అరాచకాలపై YSRCP నేతలు ఫిర్యాదు
High Security For Pulivendula By-Elections 3
Video_icon

పులివెందులలో ఉప ఎన్నికలకు హై సెక్యూరిటీ
MS Dhoni Avenged by Coach Gautam Gambhir for World Cup Insult! 4
Video_icon

ధోని పై రివేంజ్.. గంభీర్ ది బాస్

BRS MLA Malla Reddy Interesting Comments About His Retirement 5
Video_icon

తూచ్.. నేను అట్లా అనలేదు.. మాట మార్చిన మల్లారెడ్డి
Advertisement