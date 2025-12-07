 Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు ( డిసెంబర్ 07-14) | Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery | Sakshi
Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు ( డిసెంబర్ 07-14)

Dec 7 2025 9:30 AM | Updated on Dec 7 2025 9:41 AM

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery1
1/57

(ఫోటో: జయశంకర్, శ్రీకాకుళం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery2
2/57

( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery3
3/57

( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery4
4/57

( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery5
5/57

( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery6
6/57

(ఫొటో : వీరేశ్‌, అనంతపురం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery7
7/57

(ఫొటో : వీరేశ్‌, అనంతపురం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery8
8/57

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery9
9/57

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery10
10/57

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery11
11/57

(ఫోటో: గజ్జెల రామగోపాల్‌ రెడ్డి, గుంటూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery12
12/57

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery13
13/57

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery14
14/57

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery15
15/57

( ఫోటో: రఫి, కడప)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery16
16/57

( ఫోటో: రఫి, కడప)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery17
17/57

( ఫోటో: రఫి, కడప)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery18
18/57

( ఫోటో: రఫి, కడప)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery19
19/57

( ఫోటో: రఫి, కడప)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery20
20/57

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery21
21/57

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery22
22/57

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery23
23/57

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery24
24/57

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery25
25/57

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery26
26/57

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery27
27/57

(ఫోటో: బి.రాజ్‌కుమార్‌, నిజమాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery28
28/57

(ఫోటో: బి.రాజ్‌కుమార్‌, నిజమాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery29
29/57

(ఫోటో: బి.రాజ్‌కుమార్‌, నిజమాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery30
30/57

(ఫోటో: కె.సతీష్‌, సిద్దిపేట)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery31
31/57

(ఫోటో: కె.సతీష్‌, సిద్దిపేట)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery32
32/57

(ఫోటో: కె.సతీష్‌, సిద్దిపేట)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery33
33/57

(ఫోటో: కె.సతీష్‌, సిద్దిపేట)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery34
34/57

(ఫోటో: జయశంకర్, శ్రీకాకుళం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery35
35/57

(ఫోటో: జయశంకర్, శ్రీకాకుళం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery36
36/57

(ఫోటో: జయశంకర్, శ్రీకాకుళం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery37
37/57

(ఫోటో: జయశంకర్, శ్రీకాకుళం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery38
38/57

(ఫోటో: జయశంకర్, శ్రీకాకుళం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery39
39/57

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery40
40/57

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery41
41/57

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery42
42/57

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery43
43/57

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery44
44/57

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery45
45/57

(ఫోటో: యాకయ్య, సూర్యాపేట)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery46
46/57

(ఫోటో: యాకయ్య, సూర్యాపేట)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery47
47/57

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery48
48/57

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery49
49/57

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery50
50/57

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery51
51/57

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery52
52/57

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery53
53/57

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery54
54/57

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery55
55/57

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery56
56/57

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery57
57/57

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos Of The Week Sakshi Photos Telangana Andhra Pradesh
photo 1

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు ( డిసెంబర్ 07-14)
photo 2

వైజాగ్‌ వన్డేలో టీమిండియా జయభేరి.. ఫ్యాన్స్‌ సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ లో ఏర్పాట్లపై అధికారులను ఆరా తీసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
photo 4

రేపు హైదరాబాద్‌కు హీరో సల్మాన్ ఖాన్ (ఫోటోలు)
photo 5

#BiggBossTelugu9 ట్రెండింగ్‌లో 'తనూజ' (ఫోటోలు)

