 తిరుమలలో హీరోయిన్లు మీనాక్షి చౌదరి, ఐశ్వర్య రాజేశ్‌ (ఫొటోలు) | Tollywood Actress Meenakshi Chaudhary And Aishwarya Rajesh At Tirumala | Sakshi
తిరుమలలో హీరోయిన్లు మీనాక్షి చౌదరి, ఐశ్వర్య రాజేశ్‌ (ఫొటోలు)

Jan 7 2026 11:32 AM | Updated on Jan 7 2026 11:53 AM

Tollywood Actress Meenakshi Chaudhary And Aishwarya Rajesh At Tirumala1
1/15

తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని హీరోయిన్లు మీనాక్షి చౌదరి, ఐశ్వర్య రాజేశ్‌ దర్శించుకున్నారు.

Tollywood Actress Meenakshi Chaudhary And Aishwarya Rajesh At Tirumala2
2/15

బుధవారం నాడు వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనంలో స్వామి వారి సేవలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం హీరోయిన్లు ఇద్దరూ తెలుగు ప్రజలకు సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

Tollywood Actress Meenakshi Chaudhary And Aishwarya Rajesh At Tirumala3
3/15

ఈ సందర్భంగా మీనాక్షి చౌదరి మాట్లాడుతూ.. జనవరి 14న తాను హీరోయిన్‌గా నటించిన అనగనగా ఒక రాజు విడుదలవుతోందని తెలిపింది.

Tollywood Actress Meenakshi Chaudhary And Aishwarya Rajesh At Tirumala4
4/15

ఐశ్వర్య రాజేశ్‌.. సంక్రాంతికి విడుదలవుతున్న ప్రతి సినిమాకు ఆల్‌ ద బెస్ట్‌ తెలియజేసింది.

Tollywood Actress Meenakshi Chaudhary And Aishwarya Rajesh At Tirumala5
5/15

Tollywood Actress Meenakshi Chaudhary And Aishwarya Rajesh At Tirumala6
6/15

Tollywood Actress Meenakshi Chaudhary And Aishwarya Rajesh At Tirumala7
7/15

Tollywood Actress Meenakshi Chaudhary And Aishwarya Rajesh At Tirumala8
8/15

Tollywood Actress Meenakshi Chaudhary And Aishwarya Rajesh At Tirumala9
9/15

Tollywood Actress Meenakshi Chaudhary And Aishwarya Rajesh At Tirumala10
10/15

Tollywood Actress Meenakshi Chaudhary And Aishwarya Rajesh At Tirumala11
11/15

Tollywood Actress Meenakshi Chaudhary And Aishwarya Rajesh At Tirumala12
12/15

Tollywood Actress Meenakshi Chaudhary And Aishwarya Rajesh At Tirumala13
13/15

Tollywood Actress Meenakshi Chaudhary And Aishwarya Rajesh At Tirumala14
14/15

Tollywood Actress Meenakshi Chaudhary And Aishwarya Rajesh At Tirumala15
15/15

