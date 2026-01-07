 మాయాబజార్ సావిత్రి లుక్‌లో యాంకర్ సుమ (ఫొటోలు) | Anchor Suma In Mayabazar Savitri Look Photos | Sakshi
మాయాబజార్ సావిత్రి లుక్‌లో యాంకర్ సుమ (ఫొటోలు)

Jan 7 2026 5:49 PM | Updated on Jan 7 2026 6:17 PM

Anchor Suma In Mayabazar Savitri Look Photos1
1/8

యాంకర్ సుమ.. 'మాయాబజార్'లోని సావిత్రి లుక్‌ని రీక్రియేట్ చేసింది. ఆ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

Anchor Suma In Mayabazar Savitri Look Photos2
2/8

Anchor Suma In Mayabazar Savitri Look Photos3
3/8

Anchor Suma In Mayabazar Savitri Look Photos4
4/8

Anchor Suma In Mayabazar Savitri Look Photos5
5/8

Anchor Suma In Mayabazar Savitri Look Photos6
6/8

Anchor Suma In Mayabazar Savitri Look Photos7
7/8

Anchor Suma In Mayabazar Savitri Look Photos8
8/8

# Tag
anchor Suma Mayabazar Savitri look Photos
