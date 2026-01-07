 కొత్త సంవత్సరం కొత్త కొత్తగా హీరోయిన్ కృతి శెట్టి (ఫొటోలు) | Tollywood Actress Krithi Shetty Stunning And Beautiful Looks In Latest Photoshoot In Saree Went Viral On Social Media | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కొత్త సంవత్సరం కొత్త కొత్తగా హీరోయిన్ కృతి శెట్టి (ఫొటోలు)

Jan 7 2026 10:23 AM | Updated on Jan 7 2026 10:31 AM

Tollywood Actress Krithi Shetty HD New Photos1
1/16

Tollywood Actress Krithi Shetty HD New Photos2
2/16

Tollywood Actress Krithi Shetty HD New Photos3
3/16

Tollywood Actress Krithi Shetty HD New Photos4
4/16

Tollywood Actress Krithi Shetty HD New Photos5
5/16

Tollywood Actress Krithi Shetty HD New Photos6
6/16

Tollywood Actress Krithi Shetty HD New Photos7
7/16

Tollywood Actress Krithi Shetty HD New Photos8
8/16

Tollywood Actress Krithi Shetty HD New Photos9
9/16

Tollywood Actress Krithi Shetty HD New Photos10
10/16

Tollywood Actress Krithi Shetty HD New Photos11
11/16

Tollywood Actress Krithi Shetty HD New Photos12
12/16

Tollywood Actress Krithi Shetty HD New Photos13
13/16

Tollywood Actress Krithi Shetty HD New Photos14
14/16

Tollywood Actress Krithi Shetty HD New Photos15
15/16

Tollywood Actress Krithi Shetty HD New Photos16
16/16

# Tag
Krithi Shetty Tollywood Actress Gallery photo gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమలలో హీరోయిన్లు మీనాక్షి చౌదరి, ఐశ్వర్య రాజేశ్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

కొత్త సంవత్సరం కొత్త కొత్తగా హీరోయిన్ కృతి శెట్టి (ఫొటోలు)
photo 3

ఆది సాయికుమార్ ‘శంబాల’ సినిమా థ్యాంక్స్‌ మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

మాదాపూర్ లో సందడి చేసిన క్రికెటర్‌ యువరాజ్‌ సింగ్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

నుమాయిష్‌ ఎగ్జిబిషన్‌లో లేడీస్‌ డే వేడుకలు (ఫొటోలు)

Video

View all
KSR Live Show On CM Chandrababu Cheated Rayalaseema 1
Video_icon

సీమ ద్రోహి.. ఢిల్లీకి రేవంత్ సూట్ కేసులు
Two Girls Nagini Dance On Kanpur-Lucknow Expressway Video Goes Viral 2
Video_icon

రీల్స్ పిచ్చి.. నడిరోడ్డుపై యువతులు నాగిని డాన్స్.. వీడియో వైరల్
Chandrababu Land Grabbing In 7 Villages For Amaravathi 3
Video_icon

7 గ్రామాల్లో 16 వేల ఎకరాల స్కామ్
TDP Leader Attacked Woman In Eluru 4
Video_icon

తల్లీ కూతుళ్ల మధ్య చిచ్చు పెట్టి దాడి చేసిన టీడీపీ నేత
YSRCP Files PIL In AP High Court Against Privatization Of Medical Colleges 5
Video_icon

మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా హైకోర్టులో YSRCP పిల్
Advertisement