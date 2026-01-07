 పూల స్కర్ట్‌లో ఆహా అనేలా జాన్వీ కపూర్ (ఫొటోలు) | Actress Janhvi Kapoor Latest Stunning Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పూల స్కర్ట్‌లో ఆహా అనేలా జాన్వీ కపూర్ (ఫొటోలు)

Jan 7 2026 8:59 PM | Updated on Jan 7 2026 8:59 PM

Actress Janhvi Kapoor Latest Stunning Photos1
1/12

ఎర్రని స్కర్ట్‌లో జాన్వీ కపూర్ అందాల జాతర చేస్తోంది. నెటిజన్ల చూపు తిప్పుకోనివ్వట్లేదు. ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.

Actress Janhvi Kapoor Latest Stunning Photos2
2/12

Actress Janhvi Kapoor Latest Stunning Photos3
3/12

Actress Janhvi Kapoor Latest Stunning Photos4
4/12

Actress Janhvi Kapoor Latest Stunning Photos5
5/12

Actress Janhvi Kapoor Latest Stunning Photos6
6/12

Actress Janhvi Kapoor Latest Stunning Photos7
7/12

Actress Janhvi Kapoor Latest Stunning Photos8
8/12

Actress Janhvi Kapoor Latest Stunning Photos9
9/12

Actress Janhvi Kapoor Latest Stunning Photos10
10/12

Actress Janhvi Kapoor Latest Stunning Photos11
11/12

Actress Janhvi Kapoor Latest Stunning Photos12
12/12

# Tag
Actress Janhvi Kapoor latest Stunning Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రవితేజ 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' ట్రైలర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 2

పూల స్కర్ట్‌లో ఆహా అనేలా జాన్వీ కపూర్ (ఫొటోలు)
photo 3

సీరియల్ బ్యూటీ విష్ణుప్రియ క్యూట్ మెమొరీస్ (ఫొటోలు)
photo 4

మాయాబజార్ సావిత్రి లుక్‌లో యాంకర్ సుమ (ఫొటోలు)
photo 5

ఫ్యామిలీతో కలిసి కరీనా కపూర్ ఫారిన్ ట్రిప్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Sankranti Festival Effect Private Travels Hike Ticket Prices 1
Video_icon

అడ్డగోలు దోపిడీ.. సంక్రాంతికి ట్రావెల్స్ టికెట్ బాంబు
Bommanahal YSRCP MPTCs Meets YS Jagan After MPP Election 2
Video_icon

టీడీపీ గూండాలు చేసిన అరాచకాలను వైఎస్ జగన్ కు వివరించిన బొమ్మనహాళ్ ఎంపీటీసీలు
CM Chandrababu & Nara Lokesh Shocking REACTION on Rayalaseema Lift Irrigation Project 3
Video_icon

లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పై రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలు.. ప్రెస్ మీట్ లో నోరు విప్పని చంద్రబాబు
Chiranjeevi And Bobby Kolli Movie Update 4
Video_icon

చిరు కోసం బాబీ మాస్టర్ ప్లాన్..! అదే నిజమైతే..
Vijayawada YSRCP Leaders Fires on Chandrababu After Meet with Jogi Ramesh in Jail 5
Video_icon

ఖబర్దార్ బాబు... ఎన్ని కేసులు పెట్టినా నిలదీస్తూనే ఉంటాం....

Advertisement