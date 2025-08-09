 ఈ రాశి వారికి ఆకస్మిక ధనలబ్ధి.. వ్యాపారవృద్ధి | Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 09-08-2025 In Telugu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Today Horoscope In Telugu:ఈ రాశి వారికి ఆకస్మిక ధనలబ్ధి.. వ్యాపారవృద్ధి

Aug 9 2025 5:32 AM | Updated on Aug 9 2025 5:32 AM

Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 09-08-2025 In Telugu

    గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువుశ్రావణ మాసం, తిథి: పౌర్ణమి ప.1.32 వరకు, తదుపరి బహుళ పాడ్యమి, నక్షత్రం: శ్రవణం ప.3.36 వరకు, తదుపరి ధనిష్ఠ, వర్జ్యం: రా.7.35 నుండి 9.11 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ఉ.5.42 నుండి 7.27 వరకు, అమృత ఘడియలు: లేవు, శ్రావణ పౌర్ణమి, రాఖీ పండగ.

సూర్యోదయం :    5.44
సూర్యాస్తమయం    :  6.27
రాహుకాలం : ఉ.9.00 నుండి 10.30 వరకు
యమగండం :  ప.1.30 నుండి 3.00 వరకు 

మేషం: పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఆత్మీయులు, శ్రేయోభిలాషుల నుంచి పిలుపు రావచ్చు. ఆకస్మిక ధనలబ్ధి. వ్యాపారవృద్ధి. ఉద్యోగాలలో అనూహ్యమైన విజయాలు.

వృషభం: పనుల్లో జాప్యం. ఆర్థిక ఇబ్బందులు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. ఆస్తుల వివాదాలు. అనారోగ్యం. ఇంటర్వ్యూలు నిరాశ పరుస్తాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు ఇబ్బందిపెట్టవచ్చు.

మిథునం: వ్యయప్రయాసలు. అనుకోని ప్రయాణాలు. బంధువులతో తగాదాలు. శ్రమపడ్డా ఫలితం ఉండదు. దైవదర్శనాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు కాస్త గందరగోళ పరుస్తాయి.

కర్కాటకం: కొత్త పరిచయాలు. చిన్ననాటి మిత్రుల నుంచి ఆహ్వానాలు. దైవదర్శనాలు.  స్థిరాస్తి వృద్ధి. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగాలలో హోదాలు దక్కుతాయి.

సింహం: పరిచయాలు విస్తృతమవుతాయి. ఆలోచనలు అమలు చేస్తారు. నూతన విద్యావకాశాలు. దైవచింతన. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి.

కన్య: రుణయత్నాలు ముమ్మరం. పనులు వాయిదా వేస్తారు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో కొద్దిపాటి చికాకులు.

తుల: కుటుంబంలో ఒత్తిడులు. ఆధ్యాత్మిక చింతన. పనులు నిరాశ పరుస్తాయి. శ్రమాధిక్యం. ఉద్యోగయత్నాలు మందగిస్తాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు సాధారణంగా ఉంటాయి.

వృశ్చికం: నూతన ఉద్యోగప్రాప్తి. సంఘంలో పేరుప్రతిష్ఠలు దక్కుతాయి. సోదరుల నుండి ధనలాభం. యత్నకార్యసిద్ధి. ఇంటాబయటా మీదే పైచేయిగా ఉంటుంది. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు మరింత సంతృప్తినిస్తాయి.

ధనుస్సు: ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో అవాంతరాలు. కొత్త రుణయత్నాలు. దూరప్రయాణాలు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఒడిదుడుకులు.

మకరం: శుభవార్తలు వింటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. సోదరులతో వివాదాలు సర్దుకుంటాయి. భూములు, వాహనాలు కొంటారు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు.

కుంభం: ఆర్థిక ఇబ్బందులు. బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. శ్రమాధిక్యం. పనులు ముందుకు సాగవు. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. వృత్తి, వ్యాపారాలు మందగిస్తాయి.

మీనం: వ్యవహారాలలో విజయం. ఆప్తుల నుంచి కీలక సమాచారం. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. గత సంఘటనలు గుర్తుకు వస్తాయి. వస్తులాభాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఉత్సాహం.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

12th ఫెయిల్ హీరోయిన్‌ మేధా శంకర్ బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫోటోలు)
photo 2

వరాలిచ్చే వరలక్ష్మితో..లక్ష్మీ కళ ఉట్టిపడుతున్న గృహలక్ష్మిలు (ఫోటోలు)
photo 3

జగ్గారెడ్డి కూతురి పెళ్లిలో ప్రముఖుల సందడి (చిత్రాలు)
photo 4

వరలక్ష్మి వ్రతం ఆచరించిన సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 5

ఆలయం-చర్చి-దర్గా.. అక్కినేని కోడలు లేటెస్ట్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Default image
Video_icon

యూఎస్‌లో డైరెక్టర్ సుకుమార్‌ దంపతులు (ఫోటోలు)
New Twist in MediCiti Medical College Ganja Case 2
Video_icon

మెడిసిటీ మెడికల్ కాలేజ్ మెడికోల గంజాయి కేసులో కొత్తకోణం
World Cup 2027 Hopes in Danger 3
Video_icon

World Cup 2027: రోహిత్, కోహ్లి ఖేల్ ఖతం.. గంభీర్ గర్జన!
YSRCP Turaka Kishore Released From Jail 4
Video_icon

తురుకా కిషోర్ విడుదల
Big Twist in US-Ukraine Defense Support 5
Video_icon

అమెరికా-ఉక్రెయిన్ మధ్య రక్షణ సహకారంలో కొత్త మలుపు
Advertisement
 