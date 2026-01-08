Republic Day 2026: ఉగ్ర ముప్పు.. భారీగా భద్రతా బలగాల మోహరింపు

జనవరి వచ్చిందంటే చాలు.. అందరికి ఢిల్లీలో 26న జరిగే గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు గుర్తుకు వస్తాయి. అయితే ఈసారి జరిగే వేడుకలకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. ఎర్రకోట సమీపంలో ఇటీవలే కారు బాంబు పేలుడు ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఈ ఉగ్ర ఘటన మరువకముందే జరుగుతున్న గణతంత్ర దినోత్సవాలు ఇవే కావడంతో అందరి దృష్టి ఈ వేడుకలపైనే నిలిచింది.
70 వేల మంది భద్రతా బలగాలు
ఈ ఏడాది గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రత, అప్రమత్తత మధ్య నిర్వహిస్తున్నారు. ఉగ్రవాద ముప్పు పొంచి ఉందన్న నిఘా వర్గాల హెచ్చరికలతో ఢిల్లీ పోలీసులతో పాటు సుమారు 70 వేల మంది భద్రతా బలగాలను మోహరించి, నగరాన్ని భారీ భద్రతా వలయంగా మార్చారు. వేడుకలు జరిగే కర్తవ్య పథ్ పరిసరాల్లో వేల సంఖ్యలో ఏఐ (ఏఐ) ఆధారిత ముఖ గుర్తింపు కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా, గగనతలంలో డ్రోన్లు, పారా గ్లైడర్లపై పూర్తి నిషేధం విధించి ‘నో ఫ్లై జోన్’గా ప్రకటించారు. ఇంతటి భారీ భద్రతా ఆంక్షల నడుమ ‘నారీ శక్తి’, ‘ఆత్మ నిర్భర్ భారత్’ ఇతివృత్తాలతో భారత సైనిక పటిమను, సాంస్కృతిక వైభవాన్ని చాటిచెప్పేలా ఉత్సవాలను నిర్వహించనున్నారు.
77వ గణతంత్ర దినోత్సవాల ప్రత్యేకత
2026, జనవరి 26న భారత 77వ గణతంత్ర దినోత్సవాలు అట్టహాసంగా జరగనున్నాయి. 1950లో బ్రిటీష్ కాలం నాటి చట్టాల స్థానంలో మన సొంత రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చిన రోజును పురస్కరించుకుని గణతంత్ర వేడుకలు నిర్వహిస్తారు. ఇది భారతీయ పౌరులందరి ప్రజాస్వామ్య హక్కులను గౌరవించే ఒక ప్రముఖ సందర్భంగా నిలుస్తుంది. సార్వభౌమ, సామ్యవాద, లౌకిక రాజ్యంగా భారత్ సాధించిన ప్రగతిని ప్రపంచ దేశాలకు చాటిచెప్పేందుకు దేశ రాజధాని ఢిల్లీ సిద్ధమైంది.
పూర్ణ స్వరాజ్ నుండి రాజ్యాంగం అమలు వరకు..
బ్రిటీష్ పాలన నుండి విముక్తి పొందిన తర్వాత, దేశానికి ఒక బలమైన చట్టం అవసరమని గుర్తించిన నాటి నేతలు రాజ్యాంగ పరిషత్తును ఏర్పాటు చేశారు. 1930 జనవరి 26న భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ ప్రకటించిన ‘పూర్ణ స్వరాజ్’ జ్ఞాపకార్థం, 1950లో అదే రోజున రాజ్యాంగాన్ని అమల్లోకి తెచ్చారు. డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ నేతృత్వంలోని డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ రూపొందించిన రాజ్యాంగ గ్రంథం.. భారతదేశాన్ని ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశంగా తీర్చిదిద్దింది.
2026 ప్రత్యేక ఇతివృత్తం
ఈ ఏడాది గణతంత్ర వేడుకల ప్రధాన ఇతివృత్తం ‘గ్రీన్ గ్రోత్ అండ్ డిజిటల్ ఇండియా’. పర్యావరణ పరిరక్షణతో కూడిన ఆర్థిక అభివృద్ధి, దేశంలోని నలు మూలలకూ సాంకేతికతను చేరవేయడమే లక్ష్యంగా ఈ థీమ్ను ఎంచుకున్నారు. భారతదేశం ఇప్పుడు కేవలం వ్యవసాయ దేశం మాత్రమే కాదు, గ్రీన్ ఎనర్జీ, ఐటీ రంగాలలో ప్రపంచానికే దిక్సూచిగా మారుతోందనేలా ఈ ఏడాది శకటాలు, ప్రదర్శనలు ఉండనున్నాయి.
సైనిక గర్జన.. సాంస్కృతిక వైభవం
ఢిల్లీలోని రాష్ట్రపతి భవన్ నుండి ఇండియా గేట్ మీదుగా ఎర్రకోట వరకు సాగే రిపబ్లిక్ డే పరేడ్ కనువిందు చేయనుంది. భారత సైన్యం.. తమ వద్దనున్న అత్యాధునిక క్షిపణులు, యుద్ధ ట్యాంకులు, విమాన విన్యాసాలతో దేశ రక్షణ కవచం ఎంత దృఢంగా ఉందో ప్రదర్శించనుంది. అలాగే వివిధ రాష్ట్రాల కళారూపాలను ప్రదర్శించే శకటాలు భారతదేశ సాంస్కృతిక వైవిధ్యాన్ని చాటిచెప్పనున్నాయి. ఈ పరేడ్ను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించేందుకు లక్షలాది మంది తరలిరానున్నారు.
ముఖ్య అతిథి- దౌత్య సంబంధాలు
సంప్రదాయం ప్రకారం ఈ ఏడాది కూడా గణతంత్ర ఉత్సవాలకు ఒక దేశాధినేత ముఖ్య అతిథిగా హాజరుకానున్నారు. 2026, జనవరి 26న జరిగే భారత గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు ముఖ్య అతిథులుగా యూరోపియన్ కమిషన్ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా వాన్ డెర్ లేయన్, యూరోపియన్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షురాలు ఆంటోనియో కోస్టా హాజరుకునున్నట్లు తెలుస్తోంది. యూరోపియన్ యూనియన్ అధికారికంగా భారతదేశ ఆహ్వానాన్ని అంగీకరించిందని సమాచారం. ఇది భారత్-ఈయూల మధ్య పెరుగుతున్న వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం ప్రాముఖ్యతను వెల్లడిస్తోంది.
మహిళా శక్తికి నీరాజనం
ఘనమైన భారత గణతంత్ర చరిత్ర కేవలం పురుషులతోనే కాదు, వీరవనితల త్యాగాలతోనూ ముడిపడి ఉంది. ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి ధైర్యం, సరోజినీ నాయుడు వాగ్దాటి, అరుణా అసఫ్ అలీ పోరాట పటిమలను ఈ వేడుకల సందర్భంగా గుర్తుచేసుకోనున్నారు. రాజ్యాంగ రూపకల్పనలో, స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో మహిళల పాత్రను ప్రస్తుత తరానికి వివరించేలా వివిధ సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు రూపొందించారు.
‘వికసిత్ భారత్’ లక్ష్యం దిశగా..
కేవలం ఢిల్లీలోనే కాకుండా, దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాలలోనూ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు జరగనున్నాయి. త్రివర్ణ పతాకాలు రెపరెపలాడనున్నాయి. చిన్నారులకు, యువతకు భారత రాజ్యాంగ విలువలను వివరిస్తూ, జనవరి 26న వివిధ పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో పలు కార్యక్రమాలను నిర్వహించనున్నారు. స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వం అనే పునాదులపై నిర్మితమైన రాజ్యాంగాన్ని గౌరవిస్తూ, ‘వికసిత్ భారత్’ లక్ష్యం వైపు ప్రతి పౌరుడు అడుగులు వేయాలనే సందేశాన్ని ఈ గణతంత్ర వేడుకలు మనకు అందిస్తున్నాయి.
ఇది కూడా చదవండి: సింగపూర్లో లాలూ మనుమడు.. వృత్తి తెలిస్తే షాక్!