 కన్నడ 'మార్క్'తో సెన్సేషన్..క్వీన్‌ ఆఫ్‌ ‘మార్క్‌’గా దీప్శిఖ చంద్రన్ (ఫొటోలు) | Mark Movie Actress Deepshikha Chandran Stunning Looks In Latest Stills Photos Gallery Went Viral On Social Media | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కన్నడ 'మార్క్'తో సెన్సేషన్..క్వీన్‌ ఆఫ్‌ ‘మార్క్‌’గా దీప్శిఖ చంద్రన్ (ఫొటోలు)

Jan 8 2026 10:51 AM | Updated on Jan 8 2026 11:07 AM

Mark Movie Actress Deepshikha Chandran HD Photos1
1/20

కన్నడ సూపర్‌స్టార్ కిచ్చా సుదీప్ హీరోగా నటించిన హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ ‘మార్క్’.డిసెంబర్ 25న విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లు సాధిస్తూ బ్లాక్‌బస్టర్ హిట్‌గా నిలిచింది. ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా నటించిన దీప్శిఖ చంద్రన్ నటన, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ కు ప్రేక్షకులు ఫిదా అయ్యారు. #DeepshikhaChandran

Mark Movie Actress Deepshikha Chandran HD Photos2
2/20

కన్నడ సినీ ఇండస్ట్రీలో గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన దీప్శిఖ చంద్రన్.. (Deepshikha Chandran )ఈ చిత్రంలో బలమైన పాత్రలో కనిపించి అద్భుతమైన ప్రశంసలు అందుకుంటోంది.

Mark Movie Actress Deepshikha Chandran HD Photos3
3/20

ఆమె యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లు, ఎమోషనల్ సీన్స్ ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి. Kichcha Sudeep Mark Movie

Mark Movie Actress Deepshikha Chandran HD Photos4
4/20

ముఖ్యంగా ఆమె ధీరవనిత పాత్రకు మహిళా ప్రేక్షకులు ఫిదా అవుతున్నారు.

Mark Movie Actress Deepshikha Chandran HD Photos5
5/20

థియేటర్లలో సినిమా చూసిన ప్రేక్షకులు దీప్శిఖను "మార్క్ క్వీన్", "క్వీన్ ఆఫ్ మార్క్" అని పిలుచుకుంటూ సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.

Mark Movie Actress Deepshikha Chandran HD Photos6
6/20

Mark Movie Actress Deepshikha Chandran HD Photos7
7/20

Mark Movie Actress Deepshikha Chandran HD Photos8
8/20

Mark Movie Actress Deepshikha Chandran HD Photos9
9/20

Mark Movie Actress Deepshikha Chandran HD Photos10
10/20

Mark Movie Actress Deepshikha Chandran HD Photos11
11/20

Mark Movie Actress Deepshikha Chandran HD Photos12
12/20

Mark Movie Actress Deepshikha Chandran HD Photos13
13/20

Mark Movie Actress Deepshikha Chandran HD Photos14
14/20

Mark Movie Actress Deepshikha Chandran HD Photos15
15/20

Mark Movie Actress Deepshikha Chandran HD Photos16
16/20

Mark Movie Actress Deepshikha Chandran HD Photos17
17/20

Mark Movie Actress Deepshikha Chandran HD Photos18
18/20

Mark Movie Actress Deepshikha Chandran HD Photos19
19/20

Mark Movie Actress Deepshikha Chandran HD Photos20
20/20

# Tag
deepshikha Actress Gallery Tollywood photo gallery Web Cinema Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కన్నడ 'మార్క్'తో సెన్సేషన్..క్వీన్‌ ఆఫ్‌ ‘మార్క్‌’గా దీప్శిఖ చంద్రన్ (ఫొటోలు)
photo 2

Yash Birthday : యశ్‌ అసలు పేరేంటో తెలుసా? (ఫోటోలు)
photo 3

తెలంగాణలో మొదలైన ముందస్తు సంక్రాంతి సంబరాలు (ఫొటోలు)
photo 4

ప్రభాస్ ‘ది రాజా సాబ్’ మూవీ రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 5

'మన శంకర వరప్రసాద్‌గారు' ప్రీరిలీజ్‌లో చిరంజీవి ,వెంకీ సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Serious On Chandrababu Over Rayalaseema Lift Irrigation Project 1
Video_icon

సొంత రాష్ట్రాన్ని తాకట్టు పెట్టిన చరిత్ర హీనుడు చంద్రబాబు
Employee Salaries To Rise By Rs Lakhs 2
Video_icon

ఆ ఉద్యోగుల జీతం నెలకు రూ.5 లక్షలు...
KSR Live Show On Chandrababu About Revanth Reddy Comments 3
Video_icon

రేవంత్ చెప్పింది నిజమే.. నిజం ఒప్పుకున్న బాబు?
Phone Tapping Case Re-Investigation Begins 4
Video_icon

ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో.. రేవంత్ రెడ్డి తమ్ముడికి సిట్ నోటీసులు
Youth Bike Stunts On Khammam Highway 5
Video_icon

హైవేపై రెచ్చిపోయిన పోకిరీలు
Advertisement