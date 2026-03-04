 మషాద్ నగరంలో ఖమేనీ అంత్యక్రియలు | Iran Supreme Leader Khamenei's Funeral in Mashhad | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మషాద్ నగరంలో ఖమేనీ అంత్యక్రియలు

Mar 4 2026 6:07 PM | Updated on Mar 4 2026 6:14 PM

మషాద్ నగరంలో ఖమేనీ అంత్యక్రియలు

# Tag
iran israel war iran Israel International News Sakshi News Ayatollah Ali Khamenei
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
 