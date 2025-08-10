 కయాదు లోహార్‌ ఫ్యాషన్‌ సీక్రెట్‌ ఇదే | Kayadu Lohars Fashion Secret Saree Outfit Wardrobe | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కయాదు లోహార్‌ ఫ్యాషన్‌ సీక్రెట్‌ ఇదే

Aug 10 2025 12:14 PM | Updated on Aug 10 2025 12:14 PM

Kayadu Lohars Fashion Secret Saree Outfit Wardrobe

ఫిల్టర్‌ లేకుండా ఫేస్‌ గ్లో, మేకప్‌ లేకుండా మెరిసిపోయే అందం కయాదు సొంతం! నిజమైన చర్మకాంతే అసలైన సౌందర్యం అని నమ్మే ఆమె, స్టయిలింగ్‌లోనూ మినిమలిస్ట్‌ టచ్‌తోనే ట్రెండ్‌ను తిరగరాస్తోంది. సింపుల్‌ బ్యూటీ, సోబర్‌ కలర్స్‌ ఇవే ఆమె ఫ్యాషన్‌ మంత్రాలు.  

బ్రాండ్‌: దేవరాగ్‌ ధర: రూ. 5,500

జస్ట్‌ స్కిన్‌, నో సీక్రెట్స్‌’ అన్నదే నా బ్యూటీ సీక్రెట్‌. రోజూ ముఖానికి మాయిశ్చరైజర్, సన్‌స్క్రీన్‌ , జుట్టుకు లైట్‌ హెయిర్‌ స్ప్రే అంతే. ఎంత తక్కువ ప్రొడక్ట్స్‌ వాడితే, అంత అందంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంటాం. డ్రెస్‌ల విషయానికి వస్తే, సోబర్‌ కలర్స్, క్లీన్‌కట్‌ స్టయిల్‌ నాకు బాగా నచ్చుతాయని చెబుతోంది కయాదు లోహార్‌

జ్యూలరీ: స్టయిలింగ్‌: అరుణ్‌ దేవ్‌
ధర: ఆభరణాల డిజైన్‌ నాణ్యతపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

సింగిల్‌ లైన్‌ స్టయిల్‌
చీర కట్టుకున్నాక వడ్డాణం పెట్టుకోవాలి అనుకుంటున్నావా? ఆ ఆలోచనకు కాస్త బ్రేక్‌ ఇచ్చి, ఇదీ చూడండి! సాధారణ చీర, పాత మోడల్‌ బ్లౌజ్‌ వేసుకున్నా, ఈ రేకు వడ్డాణం పెడితే లుక్‌ వెంటనే బ్రైట్‌ అవుతుంది. ఈ రేకు వడ్డాణాలు రకరకాల లోహాలతో, ట్రెండీ లుక్స్‌తో దొరుకుతున్నాయి. చీరే కాదు, ఏ డ్రెస్‌ అయినా సరే, ఈ రేకు వడ్డాణాన్ని నడుముకు చుట్టుకుని, అద్దం ముందు నిల్చుంటే...  ‘ఒక చిన్న మెటల్‌ లైన్‌  ఎంత మాయ చేస్తుందో!’ అనిపించకుండా ఉండదు. 

కుచ్చిళ్లు జారిపోతాయనే టెన్షన్‌ లేకుండా, ఒక్క బెల్ట్‌తో అంతా కంట్రోల్‌లోకి వస్తుంది. అయితే, ఈ వడ్డాణం ధరించాక భారీ ఆభరణాలు వేసుకోవద్దు. ఇదొక్కటే ప్రధాన ఆకర్షణగా ఉండాలి. చేతికి చిన్న ఉంగరం, జుట్టు సైడ్‌ బన్‌  లేదా వేవీ హెయిర్‌లో వదిలేస్తే చాలు. ఇక, ఒక్క రేకు వడ్డాణం మీ ఆకర్షణను అమాంతం మార్చేస్తుంది.  

(చదవండి: అతిపెద్ద ఏకకణ జీవి..!)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

అతిలోక సుందరిలా జాన్వీ కపూర్ ర్యాంప్ వాక్.. మనసు దోచేసే అందం (ఫొటోలు)
photo 2

ఫిలింఫేర్‌ అవార్డ్స్..మెరిసిన అందాల భామలు (ఫొటోలు)
photo 3

సూర్య సేతుపతి ‘ఫీనిక్స్‌’ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

ఫిలింఫేర్‌ అవార్డ్‌ ఫంక్షన్‌లో టాలీవుడ్‌ సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 5

అనుపమ పరమేశ్వరన్ ‘పరదా’ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Opposition Parties Strongly Criticize To Election Commission 1
Video_icon

Janatantram: EC తీరుపై ప్రతిపక్షాలు తీవ్ర విమర్శలు
Rachamallu Siva Prasad Reddy Mass Warning To Chandrababu 2
Video_icon

ఎన్ని దాడులైనా చేసుకో.. జగన్ కోసం ప్రణాలివ్వడానికైనా సిద్ధం
Swan Mourns Video Goes Viral 3
Video_icon

ప్రాణం లేని జంట కోసం హంస ఆరాటం.. నెటిజన్లను కదిలిస్తున్న వీడియో
YSRCP Leaders On Vontimitta ZPTC By-Election 4
Video_icon

ప్రజలు జగనన్నను కోరుకుంటున్నారు.. భారీ మెజారిటీతో గెలుస్తాం
Studio Union Workers Protest Against TG Vishwa Prasad 5
Video_icon

30 శాతం వేతనాలు పెంచితేనే షూటింగ్స్ కు వెళ్తాం: సినీ కార్మికులు
Advertisement
 