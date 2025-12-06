 రేపు హైదరాబాద్ కు బాలీవుడ్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ (ఫోటోలు) | Bollywood Actor Salman Khan To Visit Hyderabad | Sakshi
రేపు హైదరాబాద్ కు బాలీవుడ్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ (ఫోటోలు)

Dec 6 2025 1:31 PM | Updated on Dec 6 2025 1:39 PM

రేపు హైదరాబాద్ కు బాలీవుడ్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ రానున్నారు.

హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో జరగబోయే సూపర్ క్రాస్ రేసింగ్ లీగ్ లో ఆయన పాల్గొన్నారు.

Bollywood Bollywood Actor Salman Khan Hyderabad
