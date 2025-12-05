 సారా టెండూల్కర్ వారణాసి ట్రిప్ (ఫొటోలు) | Sara Tendulkar's Varanasi trip (photos) | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సారా టెండూల్కర్ వారణాసి ట్రిప్ (ఫొటోలు)

Dec 5 2025 1:45 PM | Updated on Dec 5 2025 1:56 PM

Sara Tendulkar's Varanasi trip (photos)1
1/13

Sara Tendulkar's Varanasi trip (photos)2
2/13

దిగ్గజ క్రికెటర్ సచిన్ కూతురు సారా ప్రస్తుతం వారణాసి ట్రిప్‌లో ఉంది.

Sara Tendulkar's Varanasi trip (photos)3
3/13

దేవాలయ దర్శనం, తిన్న స్ట్రీట్ సైడ్ ఫుడ్స్ గురించి ఫొటోలు పోస్ట్ చేసింది.

Sara Tendulkar's Varanasi trip (photos)4
4/13

Sara Tendulkar's Varanasi trip (photos)5
5/13

Sara Tendulkar's Varanasi trip (photos)6
6/13

Sara Tendulkar's Varanasi trip (photos)7
7/13

Sara Tendulkar's Varanasi trip (photos)8
8/13

Sara Tendulkar's Varanasi trip (photos)9
9/13

Sara Tendulkar's Varanasi trip (photos)10
10/13

Sara Tendulkar's Varanasi trip (photos)11
11/13

Sara Tendulkar's Varanasi trip (photos)12
12/13

Sara Tendulkar's Varanasi trip (photos)13
13/13

# Tag
Sara Tendulkar Sachin Tendulkar varanasi Trip Photos gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సారా టెండూల్కర్ వారణాసి ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 2

రాజస్థాన్‌లో తెలుగు హీరోయిన్ సఫారీ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 3

హీరోయిన్‌ పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ బర్త్‌డే స్సెషల్ (ఫోటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ టైమ్స్ ఫ్యాషన్ వీక్‌లో అనన్య నాగళ్ల (ఫోటోలు)
photo 5

విశాఖ : వైభవంగా శ్రీ కనకమహాలక్ష్మి మార్గశిర మాసోత్సవాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Maoist Leaders Release Shocking Letter Vikalp 1
Video_icon

దేవ్ జీ మాతోనే ఉన్నాడు.. హిడ్మాను పట్టించింది వాడే.. మావోయిస్టుల సంచలన లేఖ
Khairatabad MLA Danam Nagender About His Resign 2
Video_icon

రాజీనామా చేస్తా.. బాంబు పేల్చిన దానం
Aamir Khan And Gauri Spratt Walk Hand in Hand at Airport 3
Video_icon

గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో ఆమిర్ ఖాన్ చట్టా పట్టాల్
Eluru DSP Shravan Kumar About Rape Case 4
Video_icon

ఏలూరు రేప్ కేసులో డీఎస్పీ సంచలన విషయాలు
Shah Rukh Khan Now Focusing on His Next Sequel Projects 5
Video_icon

బ్లాక్ బస్టర్ సీక్వెల్ లపై షారూక్ ఖాన్ ఫోకస్..
Advertisement