 హైదరాబాద్ టైమ్స్ ఫ్యాషన్ వీక్‌లో అనన్య నాగళ్ల (ఫోటోలు) | Ananya Nagalla At Hyderabad Times Fashion Week 2025 | Sakshi
హైదరాబాద్ టైమ్స్ ఫ్యాషన్ వీక్‌లో అనన్య నాగళ్ల (ఫోటోలు)

Dec 5 2025 10:53 AM | Updated on Dec 5 2025 11:00 AM

Ananya Nagalla At Hyderabad Times Fashion Week 20251
1/18

హైదరాబాద్ నగరంలో నిర్వహించిన ఫ్యాషన్‌ వీక్‌ 2025

Ananya Nagalla At Hyderabad Times Fashion Week 20252
2/18

ఫ్యాషన్‌ వీక్‌లో హీరోయిన్ అనన్య నాగళ్ల ర్యాంప్‌ వాక్‌తో అలరించారు.

Ananya Nagalla At Hyderabad Times Fashion Week 20253
3/18

Ananya Nagalla At Hyderabad Times Fashion Week 20254
4/18

Ananya Nagalla At Hyderabad Times Fashion Week 20255
5/18

Ananya Nagalla At Hyderabad Times Fashion Week 20256
6/18

Ananya Nagalla At Hyderabad Times Fashion Week 20257
7/18

Ananya Nagalla At Hyderabad Times Fashion Week 20258
8/18

Ananya Nagalla At Hyderabad Times Fashion Week 20259
9/18

Ananya Nagalla At Hyderabad Times Fashion Week 202510
10/18

Ananya Nagalla At Hyderabad Times Fashion Week 202511
11/18

Ananya Nagalla At Hyderabad Times Fashion Week 202512
12/18

Ananya Nagalla At Hyderabad Times Fashion Week 202513
13/18

Ananya Nagalla At Hyderabad Times Fashion Week 202514
14/18

Ananya Nagalla At Hyderabad Times Fashion Week 202515
15/18

Ananya Nagalla At Hyderabad Times Fashion Week 202516
16/18

Ananya Nagalla At Hyderabad Times Fashion Week 202517
17/18

Ananya Nagalla At Hyderabad Times Fashion Week 202518
18/18

