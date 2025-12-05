 విశాఖ : వైభవంగా శ్రీ కనకమహాలక్ష్మి మార్గశిర మాసోత్సవాలు (ఫొటోలు) | Sri Kanaka Mahalakshmi Ammavari Margasira Masotsavalu In Visakhapatnam | Sakshi
విశాఖ : వైభవంగా శ్రీ కనకమహాలక్ష్మి మార్గశిర మాసోత్సవాలు (ఫొటోలు)

Dec 5 2025 9:33 AM | Updated on Dec 5 2025 9:42 AM

Sri Kanaka Mahalakshmi Ammavari Margasira Masotsavalu In Visakhapatnam1
విశాఖ : ఉత్తరాంధ్రుల ఇలవేల్పు, విశాఖవాసుల ఆరాధ్యదైవం శ్రీ కనకమహాలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయం మార్గశిర మాసోత్సవాలతో కళకళలాడుతోంది. ఉత్సవాల్లో భాగంగా రెండో గురువారం అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు.

Sri Kanaka Mahalakshmi Ammavari Margasira Masotsavalu In Visakhapatnam2
గురువారం ఒక్క రోజే సుమారు 40 వేల మందికి పైగా భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నట్లు ఆలయ వర్గాలు తెలిపాయి.

Sri Kanaka Mahalakshmi Ammavari Margasira Masotsavalu In Visakhapatnam3
వైభవంగా విశేష పూజలు : వేద పండితుల మంత్రోచ్చారణలు, మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పూజా కార్యక్రమాలు అత్యంత వైభవంగా జరిగాయి.

Sri Kanaka Mahalakshmi Ammavari Margasira Masotsavalu In Visakhapatnam4
Sri Kanaka Mahalakshmi Ammavari Margasira Masotsavalu In Visakhapatnam5
Sri Kanaka Mahalakshmi Ammavari Margasira Masotsavalu In Visakhapatnam6
Sri Kanaka Mahalakshmi Ammavari Margasira Masotsavalu In Visakhapatnam7
Sri Kanaka Mahalakshmi Ammavari Margasira Masotsavalu In Visakhapatnam8
Sri Kanaka Mahalakshmi Ammavari Margasira Masotsavalu In Visakhapatnam9
Sri Kanaka Mahalakshmi Ammavari Margasira Masotsavalu In Visakhapatnam10
Sri Kanaka Mahalakshmi Ammavari Margasira Masotsavalu In Visakhapatnam11
Sri Kanaka Mahalakshmi Ammavari Margasira Masotsavalu In Visakhapatnam12
Sri Kanaka Mahalakshmi Ammavari Margasira Masotsavalu In Visakhapatnam13
Sri Kanaka Mahalakshmi Ammavari Margasira Masotsavalu In Visakhapatnam14
Sri Kanaka Mahalakshmi Ammavari Margasira Masotsavalu In Visakhapatnam15
Sri Kanaka Mahalakshmi Ammavari Margasira Masotsavalu In Visakhapatnam16
Sri Kanaka Mahalakshmi Ammavari Margasira Masotsavalu In Visakhapatnam17
Sri Kanaka Mahalakshmi Ammavari Margasira Masotsavalu In Visakhapatnam18
Sri Kanaka Mahalakshmi Ammavari Margasira Masotsavalu In Visakhapatnam19
# Tag
Kanaka Mahalakshmi Temple Margasira Margasira Masam Visakhapatnam devotional photo gallery
