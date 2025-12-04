 ద్వారకాతిరుమల అనివేటి మండపంలో శిల్పకళా వైభవం (ఫొటోలు) | Devotional : Dwaraka Tirumala New Mandapam Photos | Sakshi
ద్వారకాతిరుమల అనివేటి మండపంలో శిల్పకళా వైభవం (ఫొటోలు)

Dec 4 2025 10:57 AM | Updated on Dec 4 2025 11:20 AM

Devotional : Dwaraka Tirumala New Mandapam Photos1
1/22

చిన్నతిరుపతి (Dwaraka Tirumala) దివ్య క్షేత్రంలో నూతన అనివేటి మండపంలో శిల్పకళా వైభవం ఉట్టిపడుతోంది. దేవతామూర్తుల విగ్రహాలతో శోభిల్లుతోంది. దేవస్థానం రూ.12 కోట్ల వ్యయంతో ఏడాది క్రితం చేపట్టిని అనివేటి మండపం (జంటగోపురాల వరకు) విస్తరణ పనులు ఇటీవల పూర్తి కాగా, రంగులు వేసే పనులు తుది దశకు చేరుకున్నాయి.

Devotional : Dwaraka Tirumala New Mandapam Photos2
2/22

మండప ముఖ ద్వారంలో నిర్మించిన రాజ భటులు, గరుడాళ్వార్, ఆంజనేయ స్వామి, ఏనుగుల విగ్రహాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి.

Devotional : Dwaraka Tirumala New Mandapam Photos3
3/22

అలాగే మండప సీలింగ్‌పై దశావతారాలను తీర్చిదిద్దారు. మండపం చుట్టూ పలు దేవతామూర్తుల విగ్రహాలను జీవకళ ఉట్టిపడేలా నిర్మించారు. భక్తులు ఈ మండపంలో ఫొటోలు,సెల్ఫీలు తీసుకుంటూ సందడి చేస్తున్నారు.

Devotional : Dwaraka Tirumala New Mandapam Photos4
4/22

అనివేటి మండపం సీలింగ్‌పై దశావతారాలు

Devotional : Dwaraka Tirumala New Mandapam Photos5
5/22

హనుమద్‌ ప్రసన్న రామ

Devotional : Dwaraka Tirumala New Mandapam Photos6
6/22

ఉగ్ర నరసింహ

Devotional : Dwaraka Tirumala New Mandapam Photos7
7/22

కాళీయమర్ధన కృష్ణ

Devotional : Dwaraka Tirumala New Mandapam Photos8
8/22

విష్ణువు

Devotional : Dwaraka Tirumala New Mandapam Photos9
9/22

బ్రహ్మ దేవ

Devotional : Dwaraka Tirumala New Mandapam Photos10
10/22

హయగ్రీవ

Devotional : Dwaraka Tirumala New Mandapam Photos11
11/22

ధరణి వరాహ

Devotional : Dwaraka Tirumala New Mandapam Photos12
12/22

ఆంజనేయ స్వామి

Devotional : Dwaraka Tirumala New Mandapam Photos13
13/22

గరుడాళ్వార్

Devotional : Dwaraka Tirumala New Mandapam Photos14
14/22

Devotional : Dwaraka Tirumala New Mandapam Photos15
15/22

Devotional : Dwaraka Tirumala New Mandapam Photos16
16/22

Devotional : Dwaraka Tirumala New Mandapam Photos17
17/22

Devotional : Dwaraka Tirumala New Mandapam Photos18
18/22

Devotional : Dwaraka Tirumala New Mandapam Photos19
19/22

Devotional : Dwaraka Tirumala New Mandapam Photos20
20/22

Devotional : Dwaraka Tirumala New Mandapam Photos21
21/22

Devotional : Dwaraka Tirumala New Mandapam Photos22
22/22

# Tag
devotional dwaraka tirumala Mandapam Andhra Pradesh photo gallery venkateswara swamy temple
