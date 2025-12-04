 చైతు-శోభిత ఫస్ట్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ ప్రత్యేక ఫోటోలు | Chaitu-Sobhitha First Wedding Anniversary Special Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చైతు-శోభిత ఫస్ట్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ ప్రత్యేక ఫోటోలు

Dec 4 2025 10:50 AM | Updated on Dec 4 2025 11:17 AM

Chaitu-Sobhitha First Wedding Anniversary Special Photos1
1/16

Chaitu-Sobhitha First Wedding Anniversary Special Photos2
2/16

Chaitu-Sobhitha First Wedding Anniversary Special Photos3
3/16

Chaitu-Sobhitha First Wedding Anniversary Special Photos4
4/16

Chaitu-Sobhitha First Wedding Anniversary Special Photos5
5/16

Chaitu-Sobhitha First Wedding Anniversary Special Photos6
6/16

Chaitu-Sobhitha First Wedding Anniversary Special Photos7
7/16

Chaitu-Sobhitha First Wedding Anniversary Special Photos8
8/16

Chaitu-Sobhitha First Wedding Anniversary Special Photos9
9/16

Chaitu-Sobhitha First Wedding Anniversary Special Photos10
10/16

Chaitu-Sobhitha First Wedding Anniversary Special Photos11
11/16

Chaitu-Sobhitha First Wedding Anniversary Special Photos12
12/16

Chaitu-Sobhitha First Wedding Anniversary Special Photos13
13/16

Chaitu-Sobhitha First Wedding Anniversary Special Photos14
14/16

Chaitu-Sobhitha First Wedding Anniversary Special Photos15
15/16

Chaitu-Sobhitha First Wedding Anniversary Special Photos16
16/16

# Tag
nagachaitanaya Akkineni Naga Chaitanya shobitha dhulipala wedding anniversary Special Gallery Photos Movie News
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ద్వారకాతిరుమల అనివేటి మండపంలో శిల్పకళా వైభవం (ఫొటోలు)
photo 2

చైతు-శోభిత ఫస్ట్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ ప్రత్యేక ఫోటోలు
photo 3

సమంత రెండో పెళ్లి.. కొత్త ఫోటోలు వైరల్ (ఫొటోలు)
photo 4

నెల్లూరులో కుండపోత వర్షం (ఫొటోలు)
photo 5

కజిన్ వెడ్డింగ్‌లో మెరిసిన దీపికా పదుకొణె- రణ్‌వీర్ సింగ్ దంపతులు (ఫొటోలు)

Video

View all
Nellore Lady Don Arava Kamakshi Criminal History 1
Video_icon

దేవత పేరు పెట్టుకుని.. దెయ్యం పనులు.. నెల్లూరు కామాక్షి దందా
Watch Live YS Jagan Sensational Press Meet On AP Politics 2
Video_icon

Watch Live: YS జగన్ సంచలన ప్రెస్ మీట్
KSR Live Show On Janasena Pancha Sutra And Nara Lokesh Red Book Politics 3
Video_icon

జనసేన 'పంచ'సూత్ర.. రెచ్చిపోతున్న షాడో సీఎం
Allu Arjun Pushpa 2 Will Release In Japan 4
Video_icon

జపాన్ లోకి ఎంట్రీ ఇస్తోన్న పుష్పరాజ్
Bhavanipuram Victims Anger On Officials And Leaders 5
Video_icon

అందరు అమ్ముడుపోయారు.. ఒక్క నాయకుడు రాలే..!
Advertisement