 నెల్లూరులో కుండపోత వర్షం (ఫొటోలు)
నెల్లూరులో కుండపోత వర్షం (ఫొటోలు)

Dec 4 2025 7:26 AM | Updated on Dec 4 2025 8:17 AM

Cyclone Ditwah : Heavy Rains in Nellore Photos1
వా­యు­గుండం ప్రభావంతో శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాల్లో కుండపోత వర్షాలు కురిశాయి.

Cyclone Ditwah : Heavy Rains in Nellore Photos2
శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా సర్వేపల్లిలో 27.2, ఇదగలిలో 24, తిరుపతి జిల్లా అల్లంపాడులో 23.8, విద్యానగర్‌లో 19.6, నెల్లూరు జిల్లా మనుబోలులో 17.9, మల్లంలో 17.6, అక్కంపేటలో 16.7, నెల్లూరులో 14 సెం.మీ. చొప్పున వర్షపాతం నమోదైంది.

Cyclone Ditwah : Heavy Rains in Nellore Photos3
దిత్వా తుపాను బలహీనపడి రెండు రోజుల క్రితం వాయుగుండంగా మారగా.. బుధవారం అల్పపీడనంగా మారింది. దీని ప్రభావంతో మరో రెండు రోజులు రాష్ట్రంలో అక్కడక్కడా తేలికపాటి వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

Cyclone Ditwah : Heavy Rains in Nellore Photos4
Cyclone Ditwah : Heavy Rains in Nellore Photos5
Cyclone Ditwah : Heavy Rains in Nellore Photos6
Cyclone Ditwah : Heavy Rains in Nellore Photos7
Cyclone Ditwah : Heavy Rains in Nellore Photos8
Cyclone Ditwah : Heavy Rains in Nellore Photos9
Cyclone Ditwah : Heavy Rains in Nellore Photos10
Cyclone Ditwah : Heavy Rains in Nellore Photos11
Cyclone Ditwah : Heavy Rains in Nellore Photos12
Cyclone Ditwah : Heavy Rains in Nellore Photos13
Cyclone Ditwah : Heavy Rains in Nellore Photos14
Cyclone Ditwah : Heavy Rains in Nellore Photos15
Cyclone Ditwah : Heavy Rains in Nellore Photos16
Cyclone Ditwah : Heavy Rains in Nellore Photos17
Cyclone Ditwah : Heavy Rains in Nellore Photos18
Cyclone Ditwah : Heavy Rains in Nellore Photos19
Cyclone Ditwah : Heavy Rains in Nellore Photos20
Cyclone Ditwah : Heavy Rains in Nellore Photos21
Cyclone Ditwah : Heavy Rains in Nellore Photos22
Cyclone Ditwah : Heavy Rains in Nellore Photos23
Cyclone Ditwah : Heavy Rains in Nellore Photos24
Cyclone Ditwah : Heavy Rains in Nellore Photos25
Cyclone Ditwah : Heavy Rains in Nellore Photos26
Cyclone Ditwah : Heavy Rains in Nellore Photos27
Cyclone Ditwah : Heavy Rains in Nellore Photos28
Cyclone Ditwah : Heavy Rains in Nellore Photos29
