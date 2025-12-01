 గజగజ వణుకుతున్న హైదరాబాద్ (ఫొటోలు) | Weather Updates : Increasing Cold Intensity in Hyderabad | Sakshi
గజగజ వణుకుతున్న హైదరాబాద్ (ఫొటోలు)

Dec 1 2025 7:42 AM | Updated on Dec 1 2025 7:42 AM

Weather Updates : Increasing Cold Intensity in Hyderabad1
శీతల గాలులతో సిటీ గజగజ వణుకుతోంది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన దిత్వా తుపాన్‌ ప్రభావంతో చలి తీవ్రత పెరిగింది.

Weather Updates : Increasing Cold Intensity in Hyderabad2
ఆదివారం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే అత్యల్పంగా నమోదయ్యాయి. ఉదయం నుంచీ రోజంతా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంది.

Weather Updates : Increasing Cold Intensity in Hyderabad3
రాజేంద్రనగర్, హయత్‌నగర్, గచ్చిబౌలి, కూకట్‌పల్లి, కుషాయిగూడ, బంజారాహిల్స్‌ ప్రాంతాల్లో చలి ప్రభావం ఎక్కువగా కనిపించింది. ఉదయం 8 గంటల సమయంలో ఉష్ణోగ్రతలు 16 డిగ్రీల లోపే నమోదు కావడంతో రోడ్లపై జనం రద్దీ బాగా తగ్గింది. మధ్యాహ్నం సైతం ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది.

Weather Updates : Increasing Cold Intensity in Hyderabad4
Weather Updates : Increasing Cold Intensity in Hyderabad5
Weather Updates : Increasing Cold Intensity in Hyderabad6
Weather Updates : Increasing Cold Intensity in Hyderabad7
Weather Updates : Increasing Cold Intensity in Hyderabad8
Weather Updates : Increasing Cold Intensity in Hyderabad9
Weather Updates : Increasing Cold Intensity in Hyderabad10
Weather Updates : Increasing Cold Intensity in Hyderabad11
Weather Updates : Increasing Cold Intensity in Hyderabad12
Weather Updates : Increasing Cold Intensity in Hyderabad13
Weather Updates : Increasing Cold Intensity in Hyderabad14
Weather Updates : Increasing Cold Intensity in Hyderabad15
Weather Updates : Increasing Cold Intensity in Hyderabad16
Weather Updates : Increasing Cold Intensity in Hyderabad17
Hyderabad Cold intensity Weather photo gallery
