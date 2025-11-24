 రైతును గాలికొదిలి.. చంద్రబాబు దొంగజపం! | Chandrababu's false claim that he will not stand by in times of danger! | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రైతును గాలికొదిలి.. చంద్రబాబు దొంగజపం!

Nov 24 2025 6:59 PM | Updated on Nov 24 2025 7:04 PM

Chandrababu's false claim that he will not stand by in times of danger!1
1/9

అదునులో విత్తనాలు ఇవ్వలేదు.. సీజన్‌కు ముందు పెట్టుబడి సాయం అందించలేదు...

Chandrababu's false claim that he will not stand by in times of danger!2
2/9

అయినా అష్టకష్టాలు పడి నాట్లు వేస్తే ఎరువులు కరువు.. అప్పు చేసి వారం పది రోజులు దుకాణాల ముందు తిప్పలు పడి ఎరువులు తెచ్చి పంటలు పండించినా... పంట చేతికొచ్చే సమయంలో విపత్తులు అన్నదాతల వెన్నువిరిచాయి.

Chandrababu's false claim that he will not stand by in times of danger!3
3/9

ఆదుకోవాల్సిన చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అడ్డగోలుగా మాయమాటలతో మోసం చేసింది.

Chandrababu's false claim that he will not stand by in times of danger!4
4/9

ఫలితంగా 18 నెలల నుంచి ఒక్క పంటకు గిట్టుబాటు ధరలేదు. రైతులు నష్టాల ఊబిలో కూరుకుపోయారు.

Chandrababu's false claim that he will not stand by in times of danger!5
5/9

ఆపద వేళ అండగా నిలవని చంద్రబాబు... ఇప్పుడు ‘రైతు కోసం’ అంటూ సరికొత్త దొంగ జపానికి తెరతీశారని అన్నదాతలు ఆగ్రహం వ్యక్తంచేస్తున్నారు.

Chandrababu's false claim that he will not stand by in times of danger!6
6/9

చంద్రబాబు మోసానికి... రైతుల కష్టాలకు ప్రతీక ఈ దృశ్యాలు. – సాక్షి నెట్‌వర్క్‌

Chandrababu's false claim that he will not stand by in times of danger!7
7/9

Chandrababu's false claim that he will not stand by in times of danger!8
8/9

Chandrababu's false claim that he will not stand by in times of danger!9
9/9

# Tag
Chandrababu Naidu government Farmers problems TDP news Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రైతును గాలికొదిలి.. చంద్రబాబు దొంగజపం!

photo 2

బండరాయిపై యాంకర్ రష్మీ మార్నింగ్ వైబ్స్.. ఫోటోలు
photo 3

తిరుచానూరులో⁠ ⁠వైభవంగా రథోత్సవం
photo 4

Dharmendra: బాలీవుడ్‌ లెజెండ్ ధర్మేంద్ర జీవితంలో స్పెషల్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

బిజినెస్‌మ్యాన్ కుమార్తె పెళ్లి.. స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా రామ్ చరణ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
CM Revanth Reddy Full Speech at Kodangal Public Meeting 1
Video_icon

Revanth Reddy: అదొక్కటే మన తలరాతను మార్చేది వేరే ఆప్షన్ లేదు..
Bus Falls Into Gorge in Uttarakhand 2
Video_icon

Uttarakhand: కుంజాపురి సమీపంలో లోయలో బస్సు బోల్తా
Police Shocking Report In iBomma Ravi Investigation 3
Video_icon

నాంపల్లి కోర్టుకు ఐబొమ్మ రవి
Accident at ESI Hospital Hyderabad 4
Video_icon

ESI ఆస్పత్రిలో ప్రమాదం.. స్లాబ్ పెచ్చులు ఊడి..
YS Jagan Pays Condolence On Bollywood Veteran Actor Dharmendra Death 5
Video_icon

ధర్మేంద్ర మృతిపై జగన్ దిగ్భ్రాంతి
Advertisement