 హైదరాబాద్ : మహా నగరంపై మంచు తెర..(ఫొటోలు) | Dense Fog Blankets In Hyderabad Viral Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హైదరాబాద్ లో దట్టంగా అలుముకున్న పొగ మంచు​ (ఫొటోలు)

Jan 3 2026 7:56 AM | Updated on Jan 3 2026 7:56 AM

Dense Fog Blankets In Hyderabad Viral Photos1
1/15

హైదరాబాద్ లో ఉదయం 9 గంటలు దాటినా సూరీడి జాడే లేకుండాపోతోంది.

Dense Fog Blankets In Hyderabad Viral Photos2
2/15

శీతాకాలపు పొగమంచు నగరంపై ధవళ వర్ణపు తెరలా కప్పుకొంటోంది.

Dense Fog Blankets In Hyderabad Viral Photos3
3/15

పొద్దునపూట పొగమంచు ఆవరించడంతో మసక చీకట్లు కమ్ముకుంటున్నాయి. ఎటుచూసినా పరిసరాలన్నీ తెల్లని మబ్బులను తలపిస్తున్నాయి.

Dense Fog Blankets In Hyderabad Viral Photos4
4/15

హుస్సేన్‌ సాగర్‌ తీరం,సచివాలయం,బిర్లా మందిర్,అసెంబ్లీ భవనం,రహదారులు, శివారు ప్రాంతాలపై మంచు తెర కప్పేస్తోంది.

Dense Fog Blankets In Hyderabad Viral Photos5
5/15

తెల్లవారుజామున చలితో పాటు మంచు కురుస్తుండటంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు.

Dense Fog Blankets In Hyderabad Viral Photos6
6/15

ప్రధానంగా వయోధికులు, చిన్నారులపై చలి ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటోంది. గాలిలో ధూళి కణాలు భారీగా పేరుకుపోతున్నాయి. శ్వాస సంబంధిత సమస్యలున్న వారు జాగ్రత్తలు పాటించాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.

Dense Fog Blankets In Hyderabad Viral Photos7
7/15

Dense Fog Blankets In Hyderabad Viral Photos8
8/15

Dense Fog Blankets In Hyderabad Viral Photos9
9/15

Dense Fog Blankets In Hyderabad Viral Photos10
10/15

Dense Fog Blankets In Hyderabad Viral Photos11
11/15

Dense Fog Blankets In Hyderabad Viral Photos12
12/15

Dense Fog Blankets In Hyderabad Viral Photos13
13/15

Dense Fog Blankets In Hyderabad Viral Photos14
14/15

Dense Fog Blankets In Hyderabad Viral Photos15
15/15

ఫొటోలు – సాక్షి, ఫొటోగ్రాఫర్ల బృందం

# Tag
dense fog fog fog effect Hyderabad Telangana photo gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ : మహా నగరంపై మంచు తెర..(ఫొటోలు)
photo 2

టీటీడీ విజిలెన్స్‌.. మరీ ఇంత అధ్వాన్నమా? (ఫొటోలు)
photo 3

గోదారి గట్టుపైన మూవీ టీజర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 4

2025కి వీడ్కోలు.. పీవీ సింధు క్యూట్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 5

నిర్మాత దిల్ రాజు ఫ్యామిలీ దుబాయి ట్రిప్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Minister Narayana Shocking Comments On Chandrababu Capital Amaravati 1
Video_icon

అమరావతిలో పిచ్చి మొక్కలు.. నిజం ఒప్పుకున్నా నారాయణ
SBI Research Report Exposed Chandrababu Conspiracy On Upadi Hami Funds 2
Video_icon

ఉపాధి కూలీల పొట్టగొట్టిన బాబు
Prof Ramachandraiah About How Chandrababu Cheats Amaravati Farmers 3
Video_icon

అమరావతి రైతులకు కుడా తెలియని బాబు మోసాన్ని బయటపెట్టిన ప్రొఫెసర్
Garam Garam Varthalu Tiger In Front Of Priyanka Gandhi 4
Video_icon

ప్రియాంక గాంధీ ముందు పులి
Drunken Man Climb Govindaraja Swamy Temple Tower 5
Video_icon

90 ML ఇస్తేనే దిగుతా! గోవిందరాజ స్వామి గోపురం ఎక్కి తాగుబోతు హల్ చల్
Advertisement