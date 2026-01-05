 భక్తజనంతో కిక్కిరిసిన మేడారం (ఫొటోలు) | Massive Devotees Rush At Medaram Maha Jatara Due to Sunday | Sakshi
భక్తజనంతో కిక్కిరిసిన మేడారం (ఫొటోలు)

Jan 5 2026 9:05 AM | Updated on Jan 5 2026 9:08 AM

Massive Devotees Rush At Medaram Maha Jatara Due to Sunday
1/25

భక్తజనంతో మేడారం పరిసరాలు కిక్కిరిశాయి. ఆదివారం సెలవు రోజు కావడంతో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్‌గఢ్‌ రాష్ట్రాలతో పాటు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు పోటెత్తారు.

Massive Devotees Rush At Medaram Maha Jatara Due to Sunday
2/25

జంపన్న వాగులో స్నానాలు ఆచరించి తలనీలాలు సమర్పించారు. తల్లులకు ఎదుర్కోళ్లు, యాటపోతులు, ఎత్తు బంగారం, పసుపు కుంకుమ, ఒడిబియ్యం సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.

Massive Devotees Rush At Medaram Maha Jatara Due to Sunday3
3/25

Massive Devotees Rush At Medaram Maha Jatara Due to Sunday4
4/25

Massive Devotees Rush At Medaram Maha Jatara Due to Sunday5
5/25

Massive Devotees Rush At Medaram Maha Jatara Due to Sunday6
6/25

Massive Devotees Rush At Medaram Maha Jatara Due to Sunday7
7/25

Massive Devotees Rush At Medaram Maha Jatara Due to Sunday8
8/25

Massive Devotees Rush At Medaram Maha Jatara Due to Sunday9
9/25

Massive Devotees Rush At Medaram Maha Jatara Due to Sunday10
10/25

Massive Devotees Rush At Medaram Maha Jatara Due to Sunday11
11/25

Massive Devotees Rush At Medaram Maha Jatara Due to Sunday12
12/25

Massive Devotees Rush At Medaram Maha Jatara Due to Sunday13
13/25

Massive Devotees Rush At Medaram Maha Jatara Due to Sunday14
14/25

Massive Devotees Rush At Medaram Maha Jatara Due to Sunday15
15/25

Massive Devotees Rush At Medaram Maha Jatara Due to Sunday16
16/25

Massive Devotees Rush At Medaram Maha Jatara Due to Sunday17
17/25

Massive Devotees Rush At Medaram Maha Jatara Due to Sunday18
18/25

Massive Devotees Rush At Medaram Maha Jatara Due to Sunday19
19/25

Massive Devotees Rush At Medaram Maha Jatara Due to Sunday20
20/25

Massive Devotees Rush At Medaram Maha Jatara Due to Sunday21
21/25

Massive Devotees Rush At Medaram Maha Jatara Due to Sunday22
22/25

Massive Devotees Rush At Medaram Maha Jatara Due to Sunday23
23/25

Massive Devotees Rush At Medaram Maha Jatara Due to Sunday24
24/25

Massive Devotees Rush At Medaram Maha Jatara Due to Sunday25
25/25

– సాక్షి స్టాఫ్‌ ఫొటోగ్రాఫర్, హన్మకొండ

# Tag
medaram Medaram Devotees Medaram jatara sammakka - saralamma Sammakka - saralamma Jatara mulugu district Telangana
Advertisement