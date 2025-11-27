 హాంకాంగ్‌లో భారీ అగ్నిప్రమాదం (ఫొటోలు) | Fire broke out at Wang Fuk Court Tai Po district of Hong Kong | Sakshi
హాంకాంగ్‌లో భారీ అగ్నిప్రమాదం (ఫొటోలు)

Nov 27 2025 7:56 AM | Updated on Nov 27 2025 7:56 AM

Fire broke out at Wang Fuk Court Tai Po district of Hong Kong1
హాంకాంగ్‌: వందల జనావాసాలు, చిన్నారుల ఆటపాటలతో ఎప్పుడూ కిటకిటలాడే హాంకాంగ్‌లోని ‘వాంగ్‌ ఫుక్‌ కోర్ట్‌’ ఆకాశహర్మ్యాలు బుధవారం ఒక్కసారిగా జనం హాహాకారాలతో మృత్యుభవనాలుగా మారాయి.

Fire broke out at Wang Fuk Court Tai Po district of Hong Kong2
అగ్నికీలలు బహుళ అంతస్తుల భవన సముదాయాలను చుట్టుముట్టడంతో జనం ప్రాణభయంతో పరుగులుతీశారు.

Fire broke out at Wang Fuk Court Tai Po district of Hong Kong3
అప్పటికే వ్యాపించిన మంటలకు 44 మంది సజీవదహనమయ్యారు.

Fire broke out at Wang Fuk Court Tai Po district of Hong Kong4
బుధవారం మధ్యాహ్నం రెండున్నర గంటల సమయంలో భవనాల చుట్టూ ఉన్న ఆకుపచ్చని వస్త్రానికి తొలుత నిప్పు అంటుకుని, తర్వాత అది వెదురు సపోర్ట్‌ నిర్మాణాలను అంటుకుని అంతటా వ్యాపించిందని భావిస్తున్నారు.

Fire broke out at Wang Fuk Court Tai Po district of Hong Kong5
Fire broke out at Wang Fuk Court Tai Po district of Hong Kong6
Fire broke out at Wang Fuk Court Tai Po district of Hong Kong7
Fire broke out at Wang Fuk Court Tai Po district of Hong Kong8
Fire broke out at Wang Fuk Court Tai Po district of Hong Kong9
Fire broke out at Wang Fuk Court Tai Po district of Hong Kong10
Fire broke out at Wang Fuk Court Tai Po district of Hong Kong11
Fire broke out at Wang Fuk Court Tai Po district of Hong Kong12
Fire broke out at Wang Fuk Court Tai Po district of Hong Kong13
Fire broke out at Wang Fuk Court Tai Po district of Hong Kong14
Fire broke out at Wang Fuk Court Tai Po district of Hong Kong15
Fire broke out at Wang Fuk Court Tai Po district of Hong Kong16
Fire broke out at Wang Fuk Court Tai Po district of Hong Kong17
Fire broke out at Wang Fuk Court Tai Po district of Hong Kong18
Fire broke out at Wang Fuk Court Tai Po district of Hong Kong19
Fire broke out at Wang Fuk Court Tai Po district of Hong Kong20
Fire broke out at Wang Fuk Court Tai Po district of Hong Kong21
Fire broke out at Wang Fuk Court Tai Po district of Hong Kong22
Fire broke out at Wang Fuk Court Tai Po district of Hong Kong23
Fire broke out at Wang Fuk Court Tai Po district of Hong Kong24
Fire broke out at Wang Fuk Court Tai Po district of Hong Kong25
Hong Kong Fire Accident photo gallery
