 విశాఖలో సినీ నటి సంయుక్త మీనన్‌ సందడి (ఫొటోలు)
విశాఖలో సినీ నటి సంయుక్త మీనన్‌ సందడి (ఫొటోలు)

Nov 30 2025 11:32 AM | Updated on Nov 30 2025 12:42 PM

Tollywood Actress Samyuktha Menon In Visakhapatnam1
1/9

విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్‌లో ఉన్న ఒక జువెల్లరి షోరూంను సినీనటి సంయుక్త మీనన్ శనివారం ప్రారంభించారు. అనంతరం ఫ్రీ లాంచ్ ఈవెంట్ లో సంయుక్త మీనన్ ఫోటోలకు పోజులిచ్చి సందడి చేశారు.

Tollywood Actress Samyuktha Menon In Visakhapatnam2
2/9

Tollywood Actress Samyuktha Menon In Visakhapatnam3
3/9

Tollywood Actress Samyuktha Menon In Visakhapatnam4
4/9

Tollywood Actress Samyuktha Menon In Visakhapatnam5
5/9

Tollywood Actress Samyuktha Menon In Visakhapatnam6
6/9

Tollywood Actress Samyuktha Menon In Visakhapatnam7
7/9

Tollywood Actress Samyuktha Menon In Visakhapatnam8
8/9

Tollywood Actress Samyuktha Menon In Visakhapatnam9
9/9

# Tag
samyuktha menon Tollywood Tollywood Actress Visakhapatnam photo gallery Web Cinema Photos
