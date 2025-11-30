 ఉత్సాహంగా వైజాగ్ మారథాన్ ర్యాలీ (ఫొటోలు) | Vizag Marathon Rally Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఉత్సాహంగా వైజాగ్ మారథాన్ ర్యాలీ (ఫొటోలు)

Nov 30 2025 11:00 AM | Updated on Nov 30 2025 11:31 AM

Vizag Marathon Rally Photos1
1/16

వైజాగ్ మారథాన్ ర్యాలీలో భాగంగా విశాఖ ఆర్కే బీచ్‌లో సంధ్య మేరియా ఆధ్వర్యంలో జరిగిన త్రీ కే, ఫైవ్ కే, టెన్ కే రన్స్‌ ఈవెంట్స్‌లో ప్రజలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

Vizag Marathon Rally Photos2
2/16

Vizag Marathon Rally Photos3
3/16

Vizag Marathon Rally Photos4
4/16

Vizag Marathon Rally Photos5
5/16

Vizag Marathon Rally Photos6
6/16

Vizag Marathon Rally Photos7
7/16

Vizag Marathon Rally Photos8
8/16

Vizag Marathon Rally Photos9
9/16

Vizag Marathon Rally Photos10
10/16

Vizag Marathon Rally Photos11
11/16

Vizag Marathon Rally Photos12
12/16

Vizag Marathon Rally Photos13
13/16

Vizag Marathon Rally Photos14
14/16

Vizag Marathon Rally Photos15
15/16

Vizag Marathon Rally Photos16
16/16

# Tag
Visakhapatnam Marathon photo gallery runing
Advertisement

Related Photos By Category

    Related Photos By Tags

      Advertisement
       
      Advertisement

      Photos

      View all
      photo 1

      విశాఖలో సినీ నటి సంయుక్త మీనన్‌ సందడి (ఫొటోలు)
      photo 2

      ఉత్సాహంగా వైజాగ్ మారథాన్ ర్యాలీ (ఫొటోలు)
      photo 3

      వణికిస్తున్న ‘దిత్వా’ తుపాను (ఫొటోలు)
      photo 4

      'గుస్తాఖ్ ఇష్క్' చిత్రం ప్రీమియం షోలో బాలీవుడ్ నటుడులు సందడి (ఫొటోలు)
      photo 5

      'సకుటుంబానాం' మూవీ ట్రైలర్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

      Video

      View all
      YSRCP Kakani Govardhan Reddy Comments On Kotamreddy Sridhar Reddy 1
      Video_icon

      మీ డ్రామాలు ఆపండి.. కోటంరెడ్డి అండతోనే పెంచలయ్య హత్య
      Major Earthquakes Threat To India Along With Himalayas 2
      Video_icon

      త్వరలో భారత్ లో భారీగా భూకంపాలు
      Cyclone Ditwah Effect Heavy Rains In Andhra Pradesh 3
      Video_icon

      వాయువేగంతో ఏపీ వైపు దూసుకొస్తున్న తుఫాను
      Central Government Praises YS Jagan Ruling 4
      Video_icon

      జగన్ పాలనే బెటర్.. తేల్చి చెప్పిన కేంద్రం
      Granite Workers Protest Against AMR Check Post 5
      Video_icon

      చెక్ పోస్ట్ అడ్డగోలు దోపిడీ.. చుక్కలు చూపించిన జనం
      Advertisement