 ఫ్యాషన్‌ వీక్‌లో ర్యాంప్‌ వాక్‌తో అదరగొట్టిన మోడల్స్‌ (ఫొటోలు) | Fashion Show In Park Hyatt Hyderabad Photos | Sakshi
ఫ్యాషన్‌ వీక్‌లో ర్యాంప్‌ వాక్‌తో అదరగొట్టిన మోడల్స్‌ (ఫొటోలు)

Nov 30 2025 7:42 AM | Updated on Nov 30 2025 7:42 AM

Fashion Show In Park Hyatt Hyderabad Photos1
1/32

నగరంలో ఓ ప్రముఖ సంస్థ నిర్వహించిన ఫ్యాషన్‌ వీక్‌లో మోడల్స్‌ ర్యాంప్‌ వాక్‌తో అలరించారు. బంజారాహిల్స్‌లోని పార్క్‌ హయత్‌ వేదికగా రాంకీ ఎస్టేట్స్,వరమహాలక్ష్మి, ఎన్‌ఐఎఫ్‌ గ్లోబల్‌ సమర్పణలో నిర్వహించిన మొదటి రోజు ప్రదర్శన వీక్షకులను ఆకట్టుకుంది.

Fashion Show In Park Hyatt Hyderabad Photos2
2/32

ఈ ప్రదర్శనలో భాగంగా మిరుమిట్లుగొలిపే డిజైన్లతో మోడల్స్‌ ర్యాంపుపై అంతర్జాతీయ ప్రదర్శన చేశారు. ఇందులో భాగంగా డిజైనర్లు యాక్సి దీప్తిరెడ్డి, వోక్సెన్‌ స్కూల్‌ ఆఫ్‌ ఆర్ట్స్‌ అండ్‌ డిజైనర్‌ ఫరెవర్‌ నవీన్‌ కుమార్, డిజైనర్‌ లక్ష్మి రెడ్డి, శ్రీదర్శన్‌ గోల్డ్‌ ప్రజెంట్స్‌ ఆకృతిని నందిత, టె్రండ్స్, సౌత్‌ ఇండియా షాపింగ్‌ మాల్, మమత తుళ్లూరి వంటి ప్రముఖ డిజైనర్లు తమ కలెక్షన్‌తో ఆకట్టుకున్నారు.

Fashion Show In Park Hyatt Hyderabad Photos3
3/32

ఈ ఫ్యాషన్‌ వీక్‌లో ప్రముఖ సినీతారలు అనన్య నాగళ్ల, బాలీవుడ్‌ నీల్‌ నితిన్‌ ముఖే‹Ù, రుహానీ శర్మ షో స్టాపర్స్‌గా మెరిశారు. దాదాపు 20 మందికి పైగా డిజైనర్లు రూపొందించిన ట్రెండీ డిజైన్లను రెండు రోజుల ప్రదర్శనలో ఆకర్షణగా నిలువనున్నాయి. ఇందులో నగరంతో పాటు ముంబై, ఢిల్లీ ప్రాంతాలకు చెందిన మోడల్స్‌ ర్యాంపుపై కామన్‌ అమెరికన్‌ టీనేజ్‌ వాక్‌తో సందడి చేశారు.

Fashion Show In Park Hyatt Hyderabad Photos4
4/32

Fashion Show In Park Hyatt Hyderabad Photos5
5/32

Fashion Show In Park Hyatt Hyderabad Photos6
6/32

Fashion Show In Park Hyatt Hyderabad Photos7
7/32

Fashion Show In Park Hyatt Hyderabad Photos8
8/32

Fashion Show In Park Hyatt Hyderabad Photos9
9/32

Fashion Show In Park Hyatt Hyderabad Photos10
10/32

Fashion Show In Park Hyatt Hyderabad Photos11
11/32

Fashion Show In Park Hyatt Hyderabad Photos12
12/32

Fashion Show In Park Hyatt Hyderabad Photos13
13/32

Fashion Show In Park Hyatt Hyderabad Photos14
14/32

Fashion Show In Park Hyatt Hyderabad Photos15
15/32

Fashion Show In Park Hyatt Hyderabad Photos16
16/32

Fashion Show In Park Hyatt Hyderabad Photos17
17/32

Fashion Show In Park Hyatt Hyderabad Photos18
18/32

Fashion Show In Park Hyatt Hyderabad Photos19
19/32

Fashion Show In Park Hyatt Hyderabad Photos20
20/32

Fashion Show In Park Hyatt Hyderabad Photos21
21/32

Fashion Show In Park Hyatt Hyderabad Photos22
22/32

Fashion Show In Park Hyatt Hyderabad Photos23
23/32

Fashion Show In Park Hyatt Hyderabad Photos24
24/32

Fashion Show In Park Hyatt Hyderabad Photos25
25/32

Fashion Show In Park Hyatt Hyderabad Photos26
26/32

Fashion Show In Park Hyatt Hyderabad Photos27
27/32

Fashion Show In Park Hyatt Hyderabad Photos28
28/32

Fashion Show In Park Hyatt Hyderabad Photos29
29/32

Fashion Show In Park Hyatt Hyderabad Photos30
30/32

Fashion Show In Park Hyatt Hyderabad Photos31
31/32

Fashion Show In Park Hyatt Hyderabad Photos32
32/32

