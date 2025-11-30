1/32
నగరంలో ఓ ప్రముఖ సంస్థ నిర్వహించిన ఫ్యాషన్ వీక్లో మోడల్స్ ర్యాంప్ వాక్తో అలరించారు. బంజారాహిల్స్లోని పార్క్ హయత్ వేదికగా రాంకీ ఎస్టేట్స్,వరమహాలక్ష్మి, ఎన్ఐఎఫ్ గ్లోబల్ సమర్పణలో నిర్వహించిన మొదటి రోజు ప్రదర్శన వీక్షకులను ఆకట్టుకుంది.
ఈ ప్రదర్శనలో భాగంగా మిరుమిట్లుగొలిపే డిజైన్లతో మోడల్స్ ర్యాంపుపై అంతర్జాతీయ ప్రదర్శన చేశారు. ఇందులో భాగంగా డిజైనర్లు యాక్సి దీప్తిరెడ్డి, వోక్సెన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ అండ్ డిజైనర్ ఫరెవర్ నవీన్ కుమార్, డిజైనర్ లక్ష్మి రెడ్డి, శ్రీదర్శన్ గోల్డ్ ప్రజెంట్స్ ఆకృతిని నందిత, టె్రండ్స్, సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్, మమత తుళ్లూరి వంటి ప్రముఖ డిజైనర్లు తమ కలెక్షన్తో ఆకట్టుకున్నారు.
ఈ ఫ్యాషన్ వీక్లో ప్రముఖ సినీతారలు అనన్య నాగళ్ల, బాలీవుడ్ నీల్ నితిన్ ముఖే‹Ù, రుహానీ శర్మ షో స్టాపర్స్గా మెరిశారు. దాదాపు 20 మందికి పైగా డిజైనర్లు రూపొందించిన ట్రెండీ డిజైన్లను రెండు రోజుల ప్రదర్శనలో ఆకర్షణగా నిలువనున్నాయి. ఇందులో నగరంతో పాటు ముంబై, ఢిల్లీ ప్రాంతాలకు చెందిన మోడల్స్ ర్యాంపుపై కామన్ అమెరికన్ టీనేజ్ వాక్తో సందడి చేశారు.
