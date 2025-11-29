 Sobhita Dhulipala : స్పెషల్ ఏజెంట్‌లా మారిపోయిన శోభిత! (ఫొటోలు) | Naga Chaitanya Wife Sobhita Dhulipala latest Glamour Photos | Sakshi
Sobhita Dhulipala : స్పెషల్ ఏజెంట్‌లా మారిపోయిన శోభిత! (ఫొటోలు)

Nov 29 2025 9:30 PM | Updated on Nov 29 2025 9:30 PM

Naga Chaitanya Wife Sobhita Dhulipala latest Glamour Photos1
హీరో నాగచైతన్యని పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గానే ఉంటున్న శోభిత.. తాజాగా కొన్ని ఫొటోలు పోస్ట్ చేసింది. స్పెషల్ ఏజెంట్ అంటూ క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చింది.

Naga Chaitanya Wife Sobhita Dhulipala latest Glamour Photos2
Naga Chaitanya Wife Sobhita Dhulipala latest Glamour Photos3
Naga Chaitanya Wife Sobhita Dhulipala latest Glamour Photos4
Naga Chaitanya Wife Sobhita Dhulipala latest Glamour Photos5
Naga Chaitanya Wife Sobhita Dhulipala latest Glamour Photos6
Naga Chaitanya Wife Sobhita Dhulipala latest Glamour Photos7
# Tag
Naga Chaitanya wife Sobhita dhulipala latest glamour Photos
      Sobhita Dhulipala : స్పెషల్ ఏజెంట్‌లా మారిపోయిన శోభిత! (ఫొటోలు)
      హ్యాపీ మూమెంట్స్.. హీరో అజిత్ ఫ్యామిలీని చూశారా? (ఫొటోలు)
      న్యూజిలాండ్ ట్రిప్‌లో నభా నటేశ్ (ఫొటోలు)
      ఫ్రెండ్స్‌తో హీరోయిన్ అనిక బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
      హైదరాబాద్‌కు మెస్సీ..ఫోటో దిగాలంటే రూ. 10 లక్షలు! (ఫొటోలు)

      వదిలిపెట్టం అన్నీ చూస్తున్నాం రాజా లోకేష్ కు కాకాణి వార్నింగ్
      సీఎం మార్పు ఫిక్స్ హైకమాండ్ కీలక నిర్ణయం
      ఐ బొమ్మ రవి కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్ మెయిల్స్ లో కీలక ఆధారాలు
      ఎయిర్ బస్ లో సాంకేతిక సమస్య రాకపోకలకు అంతరాయం
      Kakani : గంజాయి వద్దన్నందుకు చంపేస్తారా..! కోటంరెడ్డి..ఇక నటించకు
