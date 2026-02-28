 వరంగల్ భద్రకాళి అమ్మవారిని దర్శించుకున్న టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు) | Tollywood Actress visits Goddess Bhadrakali Temple In Warangal Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వరంగల్ భద్రకాళి అమ్మవారిని దర్శించుకున్న టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

Feb 28 2026 9:05 PM | Updated on Feb 28 2026 9:05 PM

Tollywood Actress visits Goddess Bhadrakali Temple In Warangal Photos1
1/7

టాలీవుడ్ హీరోయిన్ నభా నటేశ్.. వరంగల్‌లోని భద్రకాళి అమ్మవారిని దర్శించుకుంది. ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.

Tollywood Actress visits Goddess Bhadrakali Temple In Warangal Photos2
2/7

Tollywood Actress visits Goddess Bhadrakali Temple In Warangal Photos3
3/7

Tollywood Actress visits Goddess Bhadrakali Temple In Warangal Photos4
4/7

Tollywood Actress visits Goddess Bhadrakali Temple In Warangal Photos5
5/7

Tollywood Actress visits Goddess Bhadrakali Temple In Warangal Photos6
6/7

Tollywood Actress visits Goddess Bhadrakali Temple In Warangal Photos7
7/7

# Tag
Actress visits Bhadrakali Temple warangal Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వరంగల్ భద్రకాళి అమ్మవారిని దర్శించుకున్న టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 2

లాంచనంగా మొదలైన శ్రీకాంత్ కొడుకు కొత్త సినిమా (ఫొటోలు)
photo 3

లుక్ మార్చేసిన శ్రీముఖి.. అందంతో మెరిసిపోతుందిగా! (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరోయిన్ మృణాల్ (ఫొటోలు)
photo 5

జగద్గిరిగుట్ట నాగార్జున హైస్కూల్లో సైన్స్ ఫెస్ట్ (ఫోటోలు)

Video

View all
YSRCP Karumuri Venkat Reddy Fires On Nara Lokesh iTDP 1
Video_icon

మా వరకు ఎందుకు మీ ఎమ్మెల్యేలు చాలు సోషల్ మీడియాని కంపు చేయడానికి
Kakinada Fire Accident Victim Families Emotional 2
Video_icon

వద్దురా అంటే వినలేదు.. వద్దురా అంటే వినలేదు.. కాకినాడ ప్రమాదం బాధితుల కన్నీటి పర్యంతం
22 Lose Lives in Kakinada Fire Accident at Vetlapalem Crackers Factory 3
Video_icon

కాకినాడ ప్రమాదంలో 22 మంది సజీవ దహనం
Blood Moon on March 3, 2026 Rare Total Lunar Eclipse 4
Video_icon

ఆకాశంలో అద్భుతం...మార్చి 3న రక్తంతో ఉండబోయే చంద్రుడు!
Margani Bharath Strong Counter To Chandrababu Govt Over Milk Adulteration Issue 5
Video_icon

కల్తీ పాలు తాగి మనుషులు చనిపోతుంటే మీకు క్రికెట్ ఆటలు కావాలా..?
Advertisement