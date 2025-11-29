 న్యూజిలాండ్ ట్రిప్‌లో నభా నటేశ్ (ఫొటోలు) | Actress Nabha Natesh Enjoying New zealand Trip Photos | Sakshi
న్యూజిలాండ్ ట్రిప్‌లో నభా నటేశ్ (ఫొటోలు)

Nov 29 2025 5:49 PM | Updated on Nov 29 2025 5:55 PM

Actress Nabha Natesh Enjoying New zealand Trip Photos1
టాలీవుడ్ హీరోయిన్ నభా నటేశ్ ప్రస్తుతం న్యూజిలాండ్ ట్రిప్‌లో ఉంది. అక్కడి ప్రకృతి అందాలని ఫొటోల రూపంలో తన సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

Actress Nabha Natesh Enjoying New zealand Trip Photos2
Actress Nabha Natesh Enjoying New zealand Trip Photos3
Actress Nabha Natesh Enjoying New zealand Trip Photos4
Actress Nabha Natesh Enjoying New zealand Trip Photos5
Actress Nabha Natesh Enjoying New zealand Trip Photos6
Actress Nabha Natesh Enjoying New zealand Trip Photos7
Actress Nabha Natesh Enjoying New zealand Trip Photos8
Actress Nabha Natesh Enjoying New zealand Trip Photos9
Actress Nabha Natesh Enjoying New zealand Trip Photos10
Actress Nabha Natesh Enjoying New zealand Trip Photos11
Actress Nabha Natesh Enjoying New Zealand Trip Photos
