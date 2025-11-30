 'గుస్తాఖ్ ఇష్క్' చిత్రం ప్రీమియం షోలో బాలీవుడ్ నటుడులు సందడి (ఫొటోలు) | Special Screening of film Gustaakh Ishq in Mumbai | Sakshi
'గుస్తాఖ్ ఇష్క్' చిత్రం ప్రీమియర్ షోలో బాలీవుడ్ నటుడులు సందడి (ఫొటోలు)

Nov 30 2025 9:28 AM | Updated on Nov 30 2025 9:36 AM

Special Screening of film Gustaakh Ishq in Mumbai1
1/22

'గుస్తాఖ్ ఇష్క్' చిత్రం ప్రీమియర్ షోలో బాలీవుడ్ నటుడులు

Special Screening of film Gustaakh Ishq in Mumbai2
2/22

మనోజ్ బాజ్‌పేయి (Manoj Bajpayee)

Special Screening of film Gustaakh Ishq in Mumbai3
3/22

కృతికా కమ్రా (Kritika Kamra)

Special Screening of film Gustaakh Ishq in Mumbai4
4/22

షబానా అజ్మీ (Shabana Azmi)

Special Screening of film Gustaakh Ishq in Mumbai5
5/22

విక్కీ జైన్ , అంకిత లోఖండే (Vicky Jain,Ankita Lokhande)

Special Screening of film Gustaakh Ishq in Mumbai6
6/22

జాన్వీ కపూర్ (Janhvi Kapoor)

Special Screening of film Gustaakh Ishq in Mumbai7
7/22

సయామి ఖేర్ (Saiyami Kher)

Special Screening of film Gustaakh Ishq in Mumbai8
8/22

నీతు సింగ్ (Neetu Singh)

Special Screening of film Gustaakh Ishq in Mumbai9
9/22

రియా చక్రవర్తి (Rhea Chakraborty)

Special Screening of film Gustaakh Ishq in Mumbai10
10/22

రేఖ (Rekha)

Special Screening of film Gustaakh Ishq in Mumbai11
11/22

కరణ్ జోహార్ ,నేహా ధూపియా (Karan Johar,Neha Dhupia)

Special Screening of film Gustaakh Ishq in Mumbai12
12/22

రేఖ (Rekha)

Special Screening of film Gustaakh Ishq in Mumbai13
13/22

రియా చక్రవర్తి (Rhea Chakraborty)

Special Screening of film Gustaakh Ishq in Mumbai14
14/22

కరణ్ జోహార్

Special Screening of film Gustaakh Ishq in Mumbai15
15/22

Special Screening of film Gustaakh Ishq in Mumbai16
16/22

Special Screening of film Gustaakh Ishq in Mumbai17
17/22

కాజోల్ దేవగన్ (Kajol Devgan)

Special Screening of film Gustaakh Ishq in Mumbai18
18/22

విజయ్ వర్మ (Vijay Varma)

Special Screening of film Gustaakh Ishq in Mumbai19
19/22

ఫాతిమా సనా షేక్ ( Fatima Sana Shaikh)

Special Screening of film Gustaakh Ishq in Mumbai20
20/22

Special Screening of film Gustaakh Ishq in Mumbai21
21/22

Special Screening of film Gustaakh Ishq in Mumbai22
22/22

# Tag
special screening Bollywood Actress Bollywood rhea chakraborty Manoj Bajpayee Kajol Devgan Fatima Sana Shaikh Janhvi Kapoor
