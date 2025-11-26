 తిరుచానూరు : పంచమి తీర్థం..పులకించిన జనం (ఫొటోలు) | Tiruchanoor Panchami Theertham Photos | Sakshi
తిరుచానూరు : పంచమి తీర్థం..పులకించిన జనం (ఫొటోలు)

Nov 26 2025 7:50 AM | Updated on Nov 26 2025 7:50 AM

Tiruchanoor Panchami Theertham Photos1
1/24

పద్మసరోవరంలో ఉద్భవించిన అలవేలు మంగ పంచమితీర్థం భక్తజనప్రవాహంతో నిండింది. తిరుచానూరులోని పద్మసరోవరం(పుష్కరిణి)లో మంగళవారం పద్మావతీ అమ్మవారి పంచమీతీర్థం(చక్రస్నానం) అత్యంత వైభవంగా జరిగింది.

Tiruchanoor Panchami Theertham Photos2
2/24

తొలుత గజరాజుపై తిరుమల నుంచి తీసుకొచ్చిన సారెతోపాటు ఈ ఏడాది అమ్మవారికి రూ.1.31 కోట్ల విలువైన 1.14 కిలోల బరువు గల బంగారు కమలహారం, వజ్రాల అడ్డిగను అమ్మవారికి పుట్టినరోజు కానుకగా అందజేశారు.

Tiruchanoor Panchami Theertham Photos3
3/24

అభిషేకంద్రవ్యాలతో అమ్మవారికి, చక్రత్తాళ్వారుకు వేడుకగా స్నపన తిరుమంజనం చేశారు.

Tiruchanoor Panchami Theertham Photos4
4/24

అనంతరం పద్మపుష్కరిణిలో చక్రస్నానం నిర్వహించారు. ఈ మధుర క్షణం కోసం వేయి కళ్లతో ఎదురు చూసిన భక్తజనం ఒక్కసారిగా పులకించి.. గోవింద నామస్మరణలు చేస్తూ పుణ్యస్నానాలు చేస్తూ తడిసి తరించారు.

Tiruchanoor Panchami Theertham Photos5
5/24

Tiruchanoor Panchami Theertham Photos6
6/24

Tiruchanoor Panchami Theertham Photos7
7/24

Tiruchanoor Panchami Theertham Photos8
8/24

Tiruchanoor Panchami Theertham Photos9
9/24

Tiruchanoor Panchami Theertham Photos10
10/24

Tiruchanoor Panchami Theertham Photos11
11/24

Tiruchanoor Panchami Theertham Photos12
12/24

Tiruchanoor Panchami Theertham Photos13
13/24

Tiruchanoor Panchami Theertham Photos14
14/24

Tiruchanoor Panchami Theertham Photos15
15/24

Tiruchanoor Panchami Theertham Photos16
16/24

Tiruchanoor Panchami Theertham Photos17
17/24

Tiruchanoor Panchami Theertham Photos18
18/24

Tiruchanoor Panchami Theertham Photos19
19/24

Tiruchanoor Panchami Theertham Photos20
20/24

Tiruchanoor Panchami Theertham Photos21
21/24

Tiruchanoor Panchami Theertham Photos22
22/24

Tiruchanoor Panchami Theertham Photos23
23/24

Tiruchanoor Panchami Theertham Photos24
24/24

# Tag
tiruchanoor Tiruchanoor Padmavathi Temple Tirupati devotional photo gallery
