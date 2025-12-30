 వైకుంఠ ఏకాదశి : తిరుమలలో వైభవంగా స్వర్ణ రథోత్సవం (ఫొటోలు) | Vaikuntha Ekadashi 2025 : Swarna Ratham Procession At Tirumala | Sakshi
వైకుంఠ ఏకాదశి : తిరుమలలో వైభవంగా స్వర్ణ రథోత్సవం (ఫొటోలు)

Dec 30 2025 12:12 PM | Updated on Dec 30 2025 12:12 PM

Vaikuntha Ekadashi 2025 : Swarna Ratham Procession At Tirumala1
1/13

తిరుమల: వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినాన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామి మముత్ స్వర్ణ రథంపై కొలువై స్వర్ణ రథంపై ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు.

Vaikuntha Ekadashi 2025 : Swarna Ratham Procession At Tirumala2
2/13

Vaikuntha Ekadashi 2025 : Swarna Ratham Procession At Tirumala3
3/13

Vaikuntha Ekadashi 2025 : Swarna Ratham Procession At Tirumala4
4/13

Vaikuntha Ekadashi 2025 : Swarna Ratham Procession At Tirumala5
5/13

Vaikuntha Ekadashi 2025 : Swarna Ratham Procession At Tirumala6
6/13

Vaikuntha Ekadashi 2025 : Swarna Ratham Procession At Tirumala7
7/13

Vaikuntha Ekadashi 2025 : Swarna Ratham Procession At Tirumala8
8/13

Vaikuntha Ekadashi 2025 : Swarna Ratham Procession At Tirumala9
9/13

Vaikuntha Ekadashi 2025 : Swarna Ratham Procession At Tirumala10
10/13

Vaikuntha Ekadashi 2025 : Swarna Ratham Procession At Tirumala11
11/13

Vaikuntha Ekadashi 2025 : Swarna Ratham Procession At Tirumala12
12/13

Vaikuntha Ekadashi 2025 : Swarna Ratham Procession At Tirumala13
13/13

# Tag
Vaikuntha Ekadashi mukkoti ekadasi Mukkoti Ekadasi Festival tirumala photo gallery
