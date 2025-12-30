సీరియల్ నుంచి సినిమాల్లోకి వచ్చిన నటుడు రవికృష్ణ.
ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
టీమిండియా విధ్వంసకర బ్యాటర్, వరల్డ్ నంబర్ వన్ టీ20 ప్లేయర్ అభిషేక్ శర్మ వచ్చే ఏడాది జరుగబోయే టీ20 వరల్డ్కప్కు ము
టీమిండియా హెడ్ కోచ్గా గౌతమ్ గంభీర్ ప్రయాణం మిశ్రమ ఫలితాలతో కూడుకొని ఉంది.
బెంగళూరు: మద్యం ప్రియులకు ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించి
అల్మోరా: ఉత్తరాఖండ్లోని అల్మోరా జిల...
వార్తాపత్రిక అనేది అక్షర రూపంలో ఉన్న...
తమిళనాడులోని నీలగిరి కొండలలో ఉన్న ఒక...
న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీని ఒకవ�...
ఢాకా: బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధానమంత్రి, బ�...
ముంబై: ముంబై మహానగరంలోని భండూప్ ప్రా�...
ఫిట్నెస్కి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తుంద�...
అనుకోని ప్రమాదాల్లో బాధితులు అవయవాల�...
దేశవ్యాప్తంగా భావోద్వేగ మద్దతుకు �...
పథనంతిట్ట: శబరిమల ఆలయంలో ఆరోపణలు వెల�...
అవయవ లోపంకి మించిన రుగ్మతలతో పోరాడుత...
జకార్తా: ఇండోనేషియా రాజధాని జకార్తాల...
ఫలానా కేసును.. గంటల్లోనే చేధించిన ఖాక�...
జలంధర్: ఉపాధి కోసం రష్యా వెళ్లిన భారత ...
శరీరంలో ఏ అయవం కదలదు అంటే..ఎవ్వరైనా చత...
న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని డిల్లీలో ఇటీ�...
మెక్సికో సిటీ: దక్షిణ మెక్సికోలో ఘోర ...
ముంబై: మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలక ప�...
న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీ ప్రస్�...
మరో రెండు రోజుల్లో 2025 ముగియబోతోంది. ఇ�...
బరువు తగ్గేందుకు రకరకాల డైట్లు, వ్య�...
యశవంతపుర (బెంగళూరు): ఆస్పత్రి ఆపరేషన్ థియేటర్లో మహిళలు బట
యశవంతపుర: ఉరి వేసుకొని ఆత్మహత్యకు యత్నించి ఆస్పత్రిలో చికిత్
Dec 30 2025 12:12 PM | Updated on Dec 30 2025 12:12 PM
తిరుమల: వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినాన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామి మముత్ స్వర్ణ రథంపై కొలువై స్వర్ణ రథంపై ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు.
వైకుంఠ ఏకాదశి : తిరుమలలో వైభవంగా స్వర్ణ రథోత్సవం (ఫొటోలు)
తిరుమలలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనం.. శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ప్రముఖులు (చిత్రాలు)
‘శంబల’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
భద్రాచలం : కన్నుల పండువగా శ్రీ సీతారాముల తెప్పోత్సవం (ఫొటోలు)
ముక్కోటి ఏకాదశి..తిరుమలలో ప్రముఖుల సందడి (ఫొటోలు)
Garam Garam Varthalu: వదిలేసిన సరే.. ఫాలో అవుతున్న రామ చిలక
Garam Garam Varthalu: ఘోర లారీ ప్రమాదం.. బొలెరో నుజ్జునుజ్జు
Ys Jagan: తెలుగు ప్రజలకు వైకుంఠ ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు
బాబు ప్రభుత్వ నిర్వాకంతో ప్రజలపై పెను ఆర్థిక భారం
Magazine Story: దారి తప్పిన నాలుగో సింహం పోలీసుల మెడకు ఉచ్చు