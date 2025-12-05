 రాజస్థాన్‌లో తెలుగు హీరోయిన్ సఫారీ ట్రిప్ (ఫొటోలు) | Telugu top actress ritu varma safari trip in Rajasthan (Photos) | Sakshi
రాజస్థాన్‌లో తెలుగు హీరోయిన్ సఫారీ ట్రిప్ (ఫొటోలు)

Dec 5 2025 1:19 PM | Updated on Dec 5 2025 1:39 PM

Telugu top actress ritu varma safari trip in Rajasthan (Photos)1
1/14

Telugu top actress ritu varma safari trip in Rajasthan (Photos)2
2/14

రాజస్థాన్‌లోని రణ్‌తంబోర్ నేషనల్ పార్క్‌కి తెలుగు హీరోయిన్ రీతూ చౌదరి ట్రిప్ వేసింది.

Telugu top actress ritu varma safari trip in Rajasthan (Photos)3
3/14

ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

Telugu top actress ritu varma safari trip in Rajasthan (Photos)4
4/14

Telugu top actress ritu varma safari trip in Rajasthan (Photos)5
5/14

Telugu top actress ritu varma safari trip in Rajasthan (Photos)6
6/14

Telugu top actress ritu varma safari trip in Rajasthan (Photos)7
7/14

Telugu top actress ritu varma safari trip in Rajasthan (Photos)8
8/14

Telugu top actress ritu varma safari trip in Rajasthan (Photos)9
9/14

Telugu top actress ritu varma safari trip in Rajasthan (Photos)10
10/14

Telugu top actress ritu varma safari trip in Rajasthan (Photos)11
11/14

Telugu top actress ritu varma safari trip in Rajasthan (Photos)12
12/14

Telugu top actress ritu varma safari trip in Rajasthan (Photos)13
13/14

Telugu top actress ritu varma safari trip in Rajasthan (Photos)14
14/14

# Tag
Ritu Varma safari tour Ranthambore National Park rajasthan Photos Movie News
